In tanti si chiedono come cucinare la verza. Sicuramente è deliziosa quando la si prepara stufata o al forno, ma si può anche usare cruda al posto della solita lattuga. Se ne avanza un po’, si conserva in frigorifero oppure in congelatore seguendo questi passaggi.

Alcune persone amano usarla anche per preparare ricette più sfiziose. L’esempio più noto sono gli involtini con verza e salsiccia, un secondo piatto molto sfizioso.

In alternativa, ecco come cucinare la verza per preparare dei golosi tortini usando anche le patate e il pangrattato. In pratica, consistono in dei piccoli sformati da accompagnare con un contorno a propria scelta. Semplici e veloci da cucinare, basteranno solamente 30 minuti per cuocerli e servirli a parenti e ospiti.

Ingredienti per 24 tortini

1 kg di verza già pulita;

400 g di patate già pulite;

2 uova intere;

sale;

pepe;

curcuma (facoltativa).

Ecco come cucinare la verza non solo per fare gli involtini, ma anche per preparare questi golosissimi tortini al forno di cui non si potrà più fare a meno

Tagliare la verza in striscioline e le patate a cubetti. Fatto questo, sbollentarle in acqua salata per 10 minuti. Scolarle e ripassarle in padella per 5 minuti con olio e aglio. Chi vuole, può anche aggiungere un cucchiaino di curcuma.

Trasferire verza e patate ripassate in una ciotola e sminuzzarle. Quando si saranno raffreddate, aggiungere uovo e pangrattato. Insaporire con sale e pepe, in quantità a propria scelta. Far amalgamare il tutto.

Prendere una teglia e disporre al suo interno un foglio di carta forno. Riempire degli stampini per tortini con il composto preparato in precedenza. Pressare leggermente ciascuno di questi, per poi rilasciarlo pian piano. Infornare a 230° per 30 minuti. Ecco pronti questi semplici e golosissimi tortini. Dopo quest’ultimo passaggio, basterà farli raffreddare per un po’ di tempo prima di servirli quando sono ancora tiepidi.