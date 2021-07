La pizza migliore è cotta nel forno a legna, per gli intenditori. Spesso, infatti, quando scegliamo la pizzeria dove trascorrere una serata, il metodo di cottura è determinante per orientarsi. Un’ottima pizza, però, si può mangiare anche a casa. Prepararla tra le mura domestiche è anche piacevole e divertente. Non tutti però abbiamo un forno a legna per pizza in giardino. È arrivata l’estate non vogliamo accendere neanche il forno tradizionale che abbiamo in cucina. Questo non significa che dobbiamo rinunciare alla pizza, tantomeno alla sua bontà. Se fa caldo, ecco come cucinare la pizza con bordo alto in padella senza usare il forno.

La pizza si cucina in padella

La pizza in padella è perfetta non soltanto quando fa caldo e non si ha voglia di accendere il forno. È un’ottima idea anche quando si ha poco tempo a disposizione (perché non c’è lievitazione) e che fa felice tutti, grandi e piccoli. Insomma, questa ricetta è un perfetto compromesso. Si consiglia di utilizzare una buona padella antiaderente e larga circa 24 cm. Il risultato sarà una pizza croccante, saporita e molto leggera.

Ecco come cucinare la pizza con bordo alto in padella senza forno

Vediamo gli ingredienti per una ricetta base della pizza e il procedimento. La ricetta può essere arricchita, nei condimenti, secondo le nostre preferenze e gusti.

Ingredienti:

600 gr di farina;

circa 400 ml di acqua;

1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate;

sale q.b.;

2 mozzarella medie;

400 ml di passata di pomodoro;

olio extravergine d’oliva q.b.;

basilico.

Prepariamo l’impasto per la pizza. In una ciotola mettere la farina e creare un buco al centro. Aggiungere l’olio, l’acqua a temperatura ambiente e il lievito istantaneo per torte salate. Mescolare e iniziare a impastare fino a ottenere un impasto omogeneo. Lasciamo riposare un attimo la pasta e prepariamo la salsa. Mettere in una padella un pochino di olio. Quando pronto, aggiungere la salsa di pomodoro e cuocere per 5 minuti. Tagliare la mozzarella a cubetti e lasciare scolare bene l’acqua del latticino. Prendere la pasta e dividerla in 4 parti uguali. Stendere la prima forma col mattarello e passarla nella padella antiaderente già calda. Girare dopo 5 minuti. Condire con pomodoro, mozzarella, sale e olio, e coprire per 5 minuti. La mozzarella si è sciolta e la pizza è pronta. Aggiungere 2 foglioline di basilico.

Ultimo consiglio. Se possibile, scegliere la mozzarella per pizza perché rilascia meno acqua, e gustare la pizza in padella al momento.