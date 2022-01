Il pollo è un tipo di carne dal sapore delicato e che si presta a moltissime preparazioni diverse. Dal semplice pollo alla piastra a gustose ricette orientali, questa carne ci permette di portare a tavola pietanze in grado di stupire gli ospiti.

Amato sia dai grandi sia dai più piccini, con il pollo possiamo preparare secondi piatti molto sani ma anche incredibilmente golosi.

Oggi vogliamo svelare la ricetta di un piatto che vede questa carne come protagonista e che si realizza con pochissimi ingredienti.

Per portare a tavola un buon piatto non servono sempre preparazioni complicate e un grande budget. Infatti, il pollo è economico rispetto ad altri tipi e tagli di carne. Inoltre, alcuni ingredienti che useremo li abbiamo molto probabilmente già in dispensa e questo potrebbe farci risparmiare.

Il risultato di questa ricetta sarà una pietanza dal sapore deciso e corposo, perfetta da realizzare quando abbiamo poco tempo a disposizione.

Se vogliamo saperne di più non ci resta che continuare a leggere questa ricetta.

Ingredienti

1 petto di pollo;

mezzo bicchiere di birra;

30 g di formaggio grattugiato;

20 g di farina 00;

50 g di burro;

20 ml di olio;

1 mazzetto di timo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ecco come cucinare il pollo in padella e preparare un secondo piatto cremoso ed economico in soli 10 minuti

Per preparare questa ricetta, tagliamo il petto di pollo a fette sottili e trasferiamo in un piatto la farina. Con questa infariniamo le fettine di pollo. Prendiamo un tegame, versiamo al suo interno l’olio e il burro e facciamoli scaldare. Quando il burro sarà sciolto, aggiungiamo il pollo in padella e facciamolo rosolare per qualche minuto da entrambe le parti.

Uniamo la birra al pollo in cottura e lasciamolo cuocere per circa 10 minuti. A questo punto, la birra sarà quasi completamente assorbita dalla carne. Dopo aver lavato il timo, tritiamolo finemente ed uniamolo al pollo. Aggiungiamo alla carne anche il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e terminiamo la cottura.

Il pollo sarà pronto quando il formaggio fuso e la birra avranno creato una deliziosa crema. Serviamo il nostro petto di pollo cremoso ancora caldo e godiamo di tutti i suoi incredibili gusto e bontà.

Consigli

Ecco come cucinare il pollo in padella in pochissimi minuti per realizzare un piatto semplice ma goloso. Possiamo accompagnare questo piatto con delle patate al forno oppure con delle verdure in agrodolce, ad esempio dei peperoni o delle cipolline.

Raccomandiamo di prestare particolare attenzione alla cottura del pollo, perché se non cuoce a sufficienza potrebbe provocare infezioni alimentari.

Approfondimento

Attenzione ai 4 errori da non commettere assolutamente quando conserviamo il pollo crudo