La cucina italiana è un concentrato di piatti variegati ed eccellenti legati alla tradizione, tramandati di generazione in generazione e che non hanno eguali nel Mondo. Grazie infatti alla qualità degli ingredienti utilizzati, alla passione e alla bravura di mani pazienti, si è riusciti a rendere la gastronomia nazionale unica ed inimitabile.

Da Nord a Sud si può tranquillamente parlare di eccellenze regionali, quando si citano ricette o prodotti tipici del posto.

Ognuna ha le sue specialità che comprendono antipasti, primi piatti, secondi, contorni e naturalmente dolci: un vero e proprio tesoro da tutelare e condividere.

Alcune di queste prelibatezze, nel corso del tempo, sono diventate delle peculiarità per grandi occasioni o festività. È consuetudine, infatti, che durante svariate ricorrenze, sulla maggior parte delle tavole italiane, prevalgano determinate ricette. Uno dei cibi natalizi per antonomasia, ad esempio, è senza dubbio il baccalà.

Ecco come cucinare il baccalà per esaltarne il sapore e creare così un secondo piatto indimenticabile per tutti i palati

Il baccalà è un pesce caratterizzato da una carne tenera, bianca perlacea e dal sapore molto particolare e delicato. Si tratta in tutto e per tutto di merluzzo, che viene sottoposto a determinati metodi di lavorazione e conservazione. La preparazione consiste nel privare innanzitutto il pesce della testa, sfilettarlo e sottoporlo a salatura e stagionatura. Questa fase dura circa tre settimane, durante le quali è necessario girarlo di tanto in tanto per far sì che il sale venga assorbito in maniera uniforme. Questo processo è in grado di conferire al merluzzo un sapore ed una consistenza davvero unici e ineguagliabili.

In vendita è facile trovare il baccalà già dissalato. Se lo si acquista sotto sale invece, prima di cucinarlo è necessario metterlo in ammollo per almeno due giorni, cambiando l’acqua più volte fino ad eliminare il sale in eccesso.

Una volta pronto per essere cotto, il procedimento per renderlo superlativo è davvero semplice e veloce. Ecco infatti, come cucinare il baccalà per esaltarne il sapore e creare così un secondo piatto indimenticabile per tutti i palati.

Gli ingredienti sono pochi e genuini:

baccalà;

cipollotti freschi;

salsa di pomodoro;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

sale.

Preparazione

Tagliare a rondelle sottili i cipollotti, utilizzando anche la parte verde più tenera, far soffriggere in olio evo ed aggiungere poi la salsa di pomodoro. Dopo circa 10 minuti di cottura, aggiungere il baccalà tagliato a pezzi (non troppo piccoli) e far cuocere a fiamma moderata per altri 15/20 minuti. Una volta cotto, spegnere la fiamma ed aggiungere il prezzemolo. Impiattare e servire.

È un secondo piatto completo, ma se lo si desidera, il miglior modo di accompagnare questa ricetta è abbinare dell’ottima polenta morbida e fumante.

Sarà di certo un tripudio di gusto.