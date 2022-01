L’Italia è la regina dei primi piatti, dalla carbonara all’amatriciana passando per le linguine al pesto. I primi piatti sono perfetti da assaporare durante un pranzo o, perché no, una cena. Questi veri protagonisti della tavola spesso sono semplici e veloci da preparare ma questo non farà venire meno il loro sapore e la loro bontà.

Oltre alla pasta si potranno anche provare deliziosi sformati con cavolfiori e patate. Facili da preparare e utili per riutilizzare quei prodotti che si hanno in frigorifero ma non si sa come cucinare.

Tra i primi piatti, poi, oggi si andrà a vedere una ricetta speciale che vede come protagonisti i broccoli uniti a tortiglioni e al pecorino.

Si tratta di un modo diverso dal solito di cucinare i broccoli che permetterà di farli apprezzare anche da chi non li ama particolarmente. Ecco, quindi, come cucinare i broccoli al forno per portare in tavola questo primo favoloso che sta spopolando.

Ingredienti

400 grammi tortiglioni;

500 grammi broccoli;

200 grammi pecorino grattugiato;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ecco come cucinare i broccoli al forno per portare in tavola questo primo favoloso che sta spopolando

Prima di iniziare la preparazione di questo piatto riempire con abbondante acqua una pentola capiente. Aggiungere anche un pizzico di sale e portare ad ebollizione su fiamma media. Nel frattempo, procedere lavando i broccoli per eliminare eventuali residui di terra, suddividerli e cuocerli al vapore per una decina di minuti.

Una volta raggiunta la temperatura di ebollizione versare la pasta, mescolarla e lasciarla cuocere. Seguire il tempo di cottura indicato sulla confezione e assaggiare i tortiglioni pochi minuti prima della fine per evitare una eccessiva cottura.

La pasta andrà scolata ancora al dente, condita con un filo di olio extravergine di oliva e lasciata da parte. In seguito mettere a rosolare i broccoli in una padella antiaderente aggiungendo sale e pepe a piacere.

Fare cuocere per qualche minuto e, intanto versare il pecorino in una ciotola. In questa ciotola, poi, si andranno ad unire la pasta e i broccoli. In seguito preriscaldare il forno a 200 gradi e distribuire tortiglioni, broccoli e pecorino in una pirofila. Terminare ricoprendo con una spolverata di pecorino i tortiglioni e lasciare cuocere per un quarto d’ora in forno.

A questo punto saranno pronti per essere serviti in tavola e gustati ancora caldi.