Una ricetta semplice ed economica con i suoi pochi ingredienti per creare un contorno gustoso che farà contenti sia i bambini che gli adulti ma stupirà anche gli ospiti per la sua semplicità e originalità.

Ma nessun prosciutto è uguale all'altro, ognuno ha il suo speciale profumo, la sua forma particolare, un diverso colore.

Ingredienti

300 g di prosciutto cotto tagliato a fettine non sottili possibilmente tutte uguali

un uovo

50 g di farina

sale

pepe

mezzo bicchiere di birra

un bicchiere di olio per friggere

Ecco come creare un contorno gustoso con pochi ingredienti

Procedimento

Separare tutti gli avanzi dalle fettine di prosciutto per avere delle fette dalla forma regolare.

Preparare la pastella inserendo in una ciotola la farina, l’uovo, un pizzico di sale e il pepe diluendo tutto con mezzo bicchiere di birra. Iniziare a impastare facendo attenzione a non formare grumi dopodiché far riposare la pastella coprendola con un canovaccio per cinque minuti.

Prendere una padella e metterla sul fuoco con abbastanza olio da ricoprire il prosciutto in pastella. Prendere le fettine di prosciutto cotto, infarinare e passarle nella pastella e iniziare a friggerle nell’olio bollente con l’aiuto di una schiumarola.

Non appena le fettine di prosciutto in pastella saranno tutte fritte, se sarà rimasta della pastella si potranno aggiungere gli avanzi del prosciutto cotto. Mescolare tutto e versare in padella per fare una frittatina sottilissima.

Al momento di servire si potranno disporre su di un piatto formando un cerchio e al centro la frittatina tagliata a striscioline fatta con gli avanzi.

