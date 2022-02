Senza bisogno di attrezzi per il cucito o per lavorare a maglia si possono realizzare tante idee creative. Per lavorare la lana o il cotone si pensa sempre ci voglia molta abilità e l’esperienza del lavoro manuale. In realtà creare oggetti unici e incredibili è possibile anche solo con le mani.

Basti pensare ai fiori di cartapesta, completamente modellati a mano. Oppure i pompon o anche le maxi coperte in lana tanto di moda nell’ultimo periodo. La creatività non conosce barriere e con un po’ di fantasia si possono creare cose bellissime. Anche dei fiori super decorativi per abbellire la casa in poche semplici mosse. Realizzare un fiore di lana senza l’utilizzo di ferri o uncinetto è facilissimo. Per alcuni tipi di fiori purtroppo l’utilizzo del ferro è fondamentale, ma non per quelli di giacinto

Ecco come creare un bellissimo fiore di lana semplicissimo e senza usare l’uncinetto con questa idea creativa

Oggi vedremo proprio come realizzare dei fiori di giacinto. Questi splendidi fiori di giacinto sono ricchi di infiorescenze super colorate e originali.

Occorrente per il progetto:

1 gomitolo di lana viola/lilla;

1 gomitolo di lana verde;

colla a caldo;

bastoncini per spiedini.

Procedimento:

Avvolgiamo il filo di lana viola intorno a indice e medio, facciamo circa 16 giri. Tagliamo il filo nel punto che ci serve e tagliamo un altro pezzettino di circa 5 cm. Facciamo passare il pezzettino corto tra indice e medio e leghiamo con un nodino. Togliamo il filo dalle dita e avremo una sorta di fiocchetto e procediamo a fare qualche altro nodo. Ora avremo un cerchio di lana, proprio come quando si fanno i pompon.;

Tagliamo la lana dove si saranno formate le asole e il nostro piccolo pompon è pronto. Facciamone altri 6 o 7 uguali;

Rivestiamo il bastoncino di legno con la lana verde, fissando il filo alla base con la colla a caldo. Dopo averlo rivestito tutto, tagliamo l’eccesso e incolliamo con un po’ di colla a caldo;

Ora finiamo fissando i pompon lilla sul bastoncino. Incolliamo il primo e poi gli altri uno sotto l’altro in modo che si sovrappongano leggermente. Rifiniamo con le forbici la forma in modo che sembri quasi una pigna chiusa. Ed ecco un bellissimo fiore di giacinto.

Quindi, ecco come creare un bellissimo fiore di lana per abbellire la nostra casa senza preoccuparsi che i fiori appassiscano. Questo fiore di giacinto poi non solo è un’idea furba ma anche davvero bellissimo da vedere. Se poi non vogliamo rinunciare all’atmosfera che solo un bel mazzo di fiori freschi ci regala, ecco che fare. Basterà seguire qualche trucco dei fioristi per far durare più a lungo i fiori recisi. Mettiamo un po’ di zucchero nell’acqua per nutrire i fiori e una monetina di rame per un effetto fungicida.

Approfondimento

Ecco qualche trucco per fare durare di più uno splendido mazzo di fiori in vaso