Ormai da qualche anno è diventata sempre più una tendenza la personalizzazione delle confezioni regalo. E così tra idee innovative e tecniche di riciclo, diamo colore e sfumature alle nostre confezioni. Originalità, eleganza e raffinatezza sono le caratteristiche che spesso ricerchiamo quando ci troviamo di fronte al “regalo ideale”. Ovviamente le confezioni regalo possono essere personalizzate per ogni evenienza ed occasione.

La prima impressione

Quando vogliano rendere felici i nostri cari nelle occasioni importanti o a Natale, andiamo alla continua ricerca di un’idea regalo unica e personalizzata. Ma prima del fatidico regalo, a fare la cosiddetta prima impressione è la confezione. Il pacchetto infatti diventa responsabile della prima impressione e in un certo senso è garanzia dell’impegno che abbiamo messo nella ricerca del regalo. Ecco che per molti di noi assume un’importanza significativa la continua ricerca della perfezione e la cura del minimo dettaglio. Perché quando facciamo un regalo alla persona cara, non conta solo il contenuto, ma una confezione adeguata che dia valore all’evento da festeggiare. Pertanto, anche per il prossimo Natale possiamo davvero sbizzarrire la nostra fantasia creando magnifiche confezioni regalo.

Ecco come creare delle meravigliose e colorate confezioni fai da te per sorprendere amici e parenti a Natale

La prima idea che andiamo a suggerire proviene dal lontano Oriente, precisamente dal Giappone. Si tratta dell’arte dello “tsutsumi”: l’incarto in questo caso diviene parte del regalo stesso. L’incarto, riflette l’oggetto che rappresenta e le emozioni che vogliamo trasmettere attraverso il dono. Forme e colori semplici, sobri ed eleganti; tutto ciò di cui avremo bisogno, sarà un semplice foglio di carta e un po’ di manualità.

Per ottenere un pacchetto perfetto con questa tecnica, dobbiamo tener presente il fatto che se la carta è messa male il pacco sarà brutto. Con questa tecnica, possiamo davvero dare sfogo alla nostra fantasia, e creare come se fossero degli origami incredibili pacchi regalo. L’incarto deve essere pulito e senza sbavature, inoltre, possiamo scegliere il tipo di carta in base all’oggetto che andremo ad incartare. È decisivo il cosiddetto “effetto sorpresa”, l’involucro deve poter nascondere in maniera adeguata il dono. Dopo aver chiuso il pacco, potremmo poi con uno spago avvolgerlo e adagiarci un biglietto personalizzato a forma di nuvoletta con il nome del destinatario.

L’arte del riciclo

Un’altra interessante idea proviene direttamente dalla nostra cucina, possiamo realizzare un pacco regalo con le vaschette in plastica che contengono la frutta e la verdura. In questo caso, abbiamo bisogno di 2 vaschette. Possiamo ricoprire il contorno di entrambe le vaschette con della juta o con del tessuto, aiutandoci con la colla a caldo. Possiamo poi abbellire i bordi inferiori e superiori con dei nastrini colorati o creare delle decorazioni, usando magari dei brillantini. Alla fine possiamo inserire nella prima vaschetta il nostro regalo, e incollare con la colla a caldo la seconda vaschetta al contrario. In questo modo andiamo a realizzare un magnifico scrigno. Possiamo davvero sbizzarrire la nostra fantasia con decorazioni e colori. Ecco come creare delle meravigliose e colorate confezioni fai da te per sorprendere amici e parenti a Natale, perché anche la prima impressione conta.