Chiare d’uovo, bianco d’uovo. I nomi cambiano spesso da regione a regione, ma stiamo parlando sempre degli albumi. Sarà capitato a tutti di ritrovarsi con degli albumi avanzati in frigo. Magari dopo aver preparato la crema pasticcera che ha bisogno solo dei tuorli. Oppure dopo aver provato a seguire una dieta che includeva la frittata di albumi perché meno calorica. Ora ci ritroviamo questa confezione di albumi e non sappiamo cosa farne.

Vediamo qualche ricetta gustosa, sia dolce che salata per sbarazzarci degli albumi.

Ecco come creare dei gustosi piatti con gli albumi avanzati

Sicuramente pensando agli albumi ci vengono in mente le meringhe. Ma non è l’unico dolce che si può preparare utilizzando solo gli albumi.

Ad esempio si può realizzare un tiramisù utilizzando solo i bianchi d’uovo. Anche se nella ricetta originale gli albumi non sono neanche previsti. Incredibile, vero?

Per preparare la variante con solo gli albumi si segue il procedimento classico. Si montano gli albumi a neve, ma invece di mescolare tuorli e zucchero si mescola solo lo zucchero con il mascarpone. Per dare al dolce più sapore si può aggiungere un goccio di marsala.

Ecco un piccolo segreto per montare a neve ferma le chiare d’uovo

Basta usare albumi a temperatura ambiente e montarli con un pizzico di sale.

Un altro modo per utilizzare gli albumi è preparare la pasta fresca. Esattamente, invece di usare l’uovo intero si può preparare un impasto più leggero solo con le chiare d’uovo. In questo caso il rapporto sarà 2:1. Cioè per 400gr di farina si dovranno usare circa 200gr di albumi (circa 6 albumi).

La pasta lunga è l’opzione che rende più giustizia a questa preparazione. Magari degli scialatielli da poter condire con un sughetto di pomodorini.

Inoltre gli albumi si possono utilizzare per fare l’impanatura. Per renderla più leggera e croccante. Questo vale sia per le cotolette che per i supplì.

Ed ecco come creare dei gustosi piatti con gli albumi avanzati. Le ricette sono infinite, basta seguire ProiezionidiBorsa per scovarne delle altre.

Ma ora che abbiamo visto come utilizzare gli albumi, perché non riciclare anche i gusci d’uovo?