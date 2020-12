Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I biscotti allo zenzero sono dei tipici dolci natalizi conosciuti in Nord Europa e negli Stati Uniti come “gingerbread”. L’atmosfera natalizia è assicurata quando si decide di preparare questi biscotti, il profumo di zenzero e cannella invaderà la casa e sarà tutto perfetto.

La ricetta per preparare questi dolci è semplicissima e super veloce da realizzare. Mentre la classica ricetta prevede l’uso di burro qui verrà proposta un’alternativa più leggera, senza burro.

Ecco come creare l’atmosfera natalizia preparando dei biscotti allo zenzero prelibati e leggeri perfetti per tutta la famiglia.

Gli ingredienti

Per la preparazione di una trentina di biscotti si consiglia di utilizzare:

a) 700 grammi di farina;

b) 80 grammi di zucchero;

c) quattro uova;

d) cannella in polvere;

e) zenzero in polvere;

f) noce moscata;

g) due cucchiaini di bicarbonato.

Per la glassa con cui si decoreranno i biscotti:

a) 200 grammi di zucchero a velo;

b) quattro cucchiai di acqua.

Preparazione

Dapprima bisognerà unire in una pentola a bagnomaria lo zucchero, le uova, la cannella, lo zenzero e la noce moscata mescolando con una frusta. Sempre ricordarsi di setacciare la farina per evitare fastidiosi grumi nell’impasto.

Dopo aver reso il composto omogeneo, bisognerà aspettare che si intiepidisca prima di unirlo in un’altra ciotola alla farina setacciata e al bicarbonato. Dopo aver impastato attentamente con le mani bisognerà coprirlo con una pellicola trasparente e riporlo in frigorifero per un paio d’ore.

Una volta passato il tempo necessario bisognerà stendere il composto con un matterello mantenendolo alto circa un cm. È possibile anche mantenerlo più spesso, dipenderà da come si vogliono i biscotti.

Dopo aver preso delle formine taglia biscotti a forma di omino (ma anche di stellina o di alberello) si potrà cominciare a tagliare la pasta.

Scaldare il forno a 180 gradi e ricoprire una teglia con della carta da forno prima di sistemare i biscotti. Dovranno essere lasciati in forno a 180 gradi per circa 10-15 minuti.

Mentre i biscotti cuociono si potrà cominciare a preparare la glassa, in una ciotola, versando lo zucchero a velo e i cucchiaini d’acqua.

Dopo essersi raffreddati saranno pronti per essere decorati con la glassa. Questi biscotti potranno essere conservati in un contenitore di latta per circa 10-15 giorni.

