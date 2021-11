Il freddo è arrivato ed è il momento di pensare a proteggere le nostre piante che non sopportano le basse temperature. Alcune di queste sono facilmente trasferibili all’interno e possono essere perfette anche per decorare la casa. Ad esempio una piantina di rosmarino, salvia o prezzemolo in cucina dà un tocco da veri chef all’ambiente.

Purtroppo però altre piante, soprattutto quelle ornamentali difficilmente possono essere portate in casa. Non solo perché magari non si adattano all’ambiente, ma anche perché possono risentire del cambio improvviso di temperatura. Oppure perché se abbiamo un balcone ben fiorito è impossibile trovare lo spazio per tutte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come costruire una pratica serra in balcone per proteggere le nostre piante dal freddo invernale

Una soluzione sarebbe sicuramente quella di piantare in balcone delle piante resistenti al freddo. In questo modo non dovremo più preoccuparci troppo che non superino l’inverno. Si può avere un balcone colorato tutto l’anno con queste bellissime piante che resistono anche al freddo. Però nel frattempo bisogna trovare una soluzione immediata per proteggere le nostre amate piantine. Ecco, quindi, che la serra è la risposta a tutti i nostri problemi. Contrariamente a quel che si crede, realizzarne una da soli non è né difficile né faticoso.

Prima di mettersi all’opera però bisogna progettarla per bene. Considerare le misure, i materiali e anche esposizione del balcone, così da costruirne una duratura. Infatti se la luce naturale non è un problema meglio munirsi di tettoie rimovibili, così da regolare l’esposizione delle piante. Se invece è molto ventoso, probabilmente sarà meglio ancorare la serra al pavimento. Per non parlare della possibilità di avere una sorta di impianto di irrigazione, invece di affidarsi solo all’innaffiatoio.

Considerato il tutto, vediamo come costruire una serra molto semplice ma davvero efficace. Prendiamo bene le misure e se vogliamo rimuoverla in estate pensiamo a materiali leggeri e flessibili. Così non sarà faticoso smontarla durante la bella stagione, magari alluminio o anche legno. Se invece si vuole installare una serra fissa allora sarebbe meglio utilizzare l’acciaio.

Ultimi passaggi

La più basica di tutte è composta da dei teli in PVC e la struttura con aste flessibili. Basterà disporre i vasi più vicino possibile e fissare le aste ai quattro angoli, se necessario inseriamo più aste. Tiriamo il telo sulla struttura in orizzontale e poi lungo i lati in verticale. Finiamo con il fissare il telo alle aste e se vogliamo creiamo una porticina per accedere meglio alle piante.

Altrimenti se abbiamo poche piantine, le trasferiamo con tutto il vaso in una fioriera più grande da contenerli tutti. Poi su di essa andremo a realizzare una struttura con il fil di ferro, con trama a rete, e dei teli di plastica. Semplice e veloce, praticamente ad un costo minimo.

Quindi, ecco come costruire una pratica serra in balcone per proteggere le nostre piante dal freddo invernale. Non serve acquistare strutture già pronte e costose, soprattutto se abbiamo poche piantine da riparare. Un po’ di manualità e un salto dal ferramenta e la serra è pronta.

Approfondimento

Quali piante scegliere per proteggere balconi e terrazzi da occhi indiscreti