Ospitare in casa un animale domestico non è di certo una cosa facile. La vita di chi decide di ospitare un gatto nella propria abitazione, o anche un cane, cambia radicalmente.

Tutte le abitudini e le comodità devono necessariamente riadattarsi per riuscire a trovare un compromesso con quelle dell’animale. I gatti, in particolare, sono animali molto silenziosi, inoltre risultano estremamente indipendenti e poco bisognosi delle attenzioni del padrone.

Un ricambio infinito

Chiunque condivida il proprio appartamento, o la propria casa, con un amico a quattro zampe, sa bene che incubo può diventare il ricambio dei peli. Per quanto esistano molti strumenti per risolvere gli inconvenienti causati da quest’ultimi, come i rulli adesivi, ad esempio, la vita in casa può diventare complicata.

I peli, infatti, sono talmente tanti che riescono a posarsi su qualsiasi superficie. Il più delle volte, inoltre, siamo noi stessi a trascinarli per casa con le ciabatte o le scarpe.

Ed è proprio questo il motivo per cui li troviamo ovunque, anche nelle stanze dove il nostro animale non entra. Se per tutti questo ricambio è fastidioso, esistono alcuni soggetti per cui è letteralmente insopportabile.

Non sono pochi, infatti, a soffrire di un’allergia ai peli del gatto. Alcune volte ce ne si accorge solo mesi dopo aver preso e dunque essersi affezionati all’animale. Riportarlo indietro di certo non è un’opzione consigliabile o ottimale.

Esistono, infatti, dei metodi per prevenire l’allergia. Dunque, ecco come convivere con il proprio gatto anche se si è allergici.

I filtri aria

La prima raccomandazione è quella di non far entrare il gatto nella propria camera. Il vero problema, quando si soffre di un’allergia, infatti, è proprio rimanere per un tempo prolungato a contatto con il pelo.

Dormire nella stessa stanza è sicuramente una delle cose peggiori che si può fare. Inoltre si consiglia di cambiare spesso le lenzuola e foderarle, come viene consigliato in questo articolo. Quello, però, che vogliamo presentare oggi è un aiuto che deriva da un elettrodomestico relativamente nuovo sul mercato, il filtro aria.

In commercio se ne trovano diversi, e questi strumenti possono essere molto utili al caso specifico. Il meccanismo per il quale funziona permette allo strumento di attirare l’aria contaminata e filtrarla.

Tutte le molecole provenienti dai peli del gatto, e che quindi causano allergia, saranno eliminate da questo strumento. Per quanto, in casi più importanti, ciò che fa la differenza, è l’uso di antistaminici e il consiglio medico, questo strumento può rivelarsi estremamente utile per chi soffre di allergie ai peli del gatto.

Dunque, ecco come convivere con il proprio gatto anche se si è allergici.