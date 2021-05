Gli attacchi di fame fuori dall’orario dei pasti, sono un problema che riguarda molti. Questa brutta consuetudine, può avere forti ripercussioni sulla forma fisica e quindi sull’autostima di ognuno. Quando non si riesce a controllare la fame fuori dagli orari di pasto, si tende a esagerare con cibi grassi che gratificano immediatamente.

In realtà questi alimenti saziano poco e hanno un elevato contenuto di calorie. Lo stress inoltre, gioca un ruolo fondamentale e si tende a riversarlo sul cibo. Diventa così il modo di sfogare le frustrazioni di una vita frenetica, cercando appagamento.

In realtà questi alimenti saziano poco e hanno un elevato contenuto di calorie. È possibile però trovare delle soluzioni per questo spiacevole mal costume. Ecco come controllare la fame fuori dai pasti, con questi semplicissimi trucchetti e smettendo così di mangiare troppo quando non si deve.

Mangiare un pugnetto di frutta secca

La frutta secca è un alleato fedele per contrastare gli attacchi di fame. Questo alimento contiene al suo interno grassi polinsaturi che danno sazietà. Inoltre attivare la masticazione, inconsciamente aiuta a sentirsi più sazi e meno affamati.

Bere bevande calde

La sensazione di fame improvvisa può dipendere dalla poca idratazione. Spesso quando ci si fionda su snack o cioccolata, in realtà si ha solo bisogno di bere. Il buco allo stomaco è inoltre spessi provocato dallo stress. Bere una bevanda calda, come una tisana ha un potere distensivo che blocca la fame nervosa. Inoltre la giusta idratazione agevola il buon funzionamento del metabolismo.

Mangiare finocchi o carote

Queste verdure, specialmente nel caso dei finocchi, forniscono acqua e fibre, che bloccano la fame e riducono il buco allo stomaco. Se ingeriti fuori dai pasti o prima di questi, consentono di mangiare meno durante i pasti. Inoltre sono alimenti a bassissimo contenuto calorico e che al contrario fanno molto bene al corpo. È possibile quindi mangiarli senza sentirsi in colpa e non imbattersi in problemi di sovrappeso.

Ecco come controllare la fame fuori dai pasti, con questi semplicissimi trucchetti e smettendo così di mangiare troppo quando non si deve.