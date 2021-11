Il problema delle emorroidi affligge molte più persone di quante si possa immaginare. Sul piano statistico, addirittura, si è riscontrato che una persona su 2, nel corso della vita, dovrà sopportare questo fastidiosissimo disagio. Inoltre, le emorroidi sono un disturbo che tende a recidivare. Esistono, però, delle soluzioni che possono aiutare a lenire ma anche a prevenire la problematica. Ecco, dunque, come contrastare le emorroidi in modo del tutto naturale con questi 7 rimedi efficacissimi.

Partiamo col dire che le cause possono essere diverse: dall’alimentazione alla stitichezza, allo stress, nonché cattiva circolazione ecc. Dunque, dobbiamo badare, anzitutto, all’alimentazione, che può giocare un ruolo importante per il riassorbimento e la disinfiammazione delle emorroidi.

In questo senso, occorre evitare il consumo di alimenti raffinati, cibi piccanti o elaborati ma anche caffè e alcolici. Il tutto, a favore di frutta e verdura ed in particolare: mirtilli, more e ribes. In più, è bene utilizzare fibre e aggiungere ai cibi semi di lino e di chia, per favorire il transito intestinale.

Ecco come contrastare le emorroidi in modo del tutto naturale con questi 7 rimedi efficacissimi

Secondo rimedio è rappresentato dalla vite rossa, che svolge un’azione astringente ed è ricca di flavonoidi e vitamina C. Questi ultimi, svolgono una funzione di protezione dei capillari e rafforzano le pareti venose. In più, la vite rossa è anche un efficace antiossidante e combatte l’invecchiamento cellulare. La si può utilizzare sotto forma di infuso e di estratto secco.

Terzo rimedio naturale contro le emorroidi è l’ippocastano. Esso, come la vite rossa, ha il potere di contrastare l’insufficienza venosa, la sindrome varicosa e quindi anche le emorroidi. Anch’esso svolge un’attività vasoprotettiva, antiinfiammatoria e antiedematosa. Lo si trova in commercio in gemmo derivato. Quarto elemento naturale è la centella asiatica, consigliata anche in caso di ulcere varicose, insufficienza venosa cronica ed emorroidi. Essa, infatti, presenta proprietà cicatrizzanti, riepitelizzanti, capillarprotettiva e si trova in commercio in infuso ed estratto secco.

Altri consigli contro le emorroidi

Altro efficace rimedio naturale contro le emorroidi è l’aloe vera, che esplica molteplici funzioni. Anzitutto, coadiuva la digestione, svolge un effetto antinfiammatorio, favorisce il transito intestinale e supporta il sistema immunitario. Inoltre, esplica un’azione emolliente a livello intestinale ed in più rinfresca l’intestino e disinfiamma il colon. La si può utilizzare, anche a livello locale, sotto forma di gel, per un effetto cicatrizzante e disinfiammante delle emorroidi esterne.

Poi, abbiamo la amamelide che svolge un’attività antiemorragica, oltre a quelle fin qui viste: vasoprotettrici e disinfiammanti. È molto versatile in quanto disponibile in varie forme: tisana, uso topico, in tintura. Infine. come 7° rimedio, va indicata la calendula ricca di saponine, mucillagini, carotenoidi, vitamina C, flavonoidi. Essa svolge un’azione lenitiva, cicatrizzante e antibatterica ed è utile anche in caso di ragadi. Infatti, ne riduce la profondità e ne favorisce la rimarginazione. In più, è disponibile in commercio sia sotto forma di infuso che di crema e tisana, quindi è molto agevole da utilizzare.