Quando si parla di salse, quella al ragù alla bolognese è la regina indiscussa. È l’accoppiata vincente con le tagliatelle, il ripieno che dà un sapore unico alle nostre lasagne. Chi ha mai resistito alla tentazione di fare la scarpetta nella pentola in cui bolle?

Quando si prepara il ragù di solito non ci si risparmia con le dosi. Tant’è che ne rimane ancora una buona porzione da consumare. E qui sorge la domanda. Siamo davvero sicuri di sapere come conservare il nostro sugo?

A questa domanda c’è una semplice risposta. Esiste, infatti, un semplicissimo metodo per preservare il ragù per molto tempo e potere così utilizzarlo in altre occasioni.

Ecco come conservare perfettamente il ragù fatto in casa e averlo a disposizione per tutto l’anno

Per preservare perfettamente il ragù consigliamo di utilizzare pomodori freschi. Per la salsa basterà tagliarli e affettarli, poi lasciarli cuocere in pentola per circa 10 minuti, infine macinarli e aggiungerli alla ricetta. Una volta cotto il ragù a fiamma viva, lo mettiamo in vasetti di vetro, meglio se sterilizzati.

Il segreto per una lunga conservazione è riempire i barattoli quando il ragù è ancora bello caldo. Infatti, il calore formerà il sottovuoto e manterrà sapore e consistenza del sugo. Ecco come conservare perfettamente il ragù fatto in casa e averlo a disposizione per tutto l’anno.

La ricetta tradizionale del ragù alla bolognese

Ingredienti:

300 gr di salsa di pomodoro;

250 gr di pancetta di maiale macinata;

250 gr di carne di manzo macinata;

200 ml di vino rosso;

1 spicchio d’aglio;

½ cipolla;

1 carota;

½ dado vegetale;

1 costa di sedano;

pepe quanto basta;

basilico fresco.

Lavare e tritare le verdure. Rosolare in pentola prima la pancetta, poi aggiungere la carne di manzo. Quando la carne ha preso colore aggiungere le verdure e rosolare tutto insieme. Aggiungere poi il vino e far evaporare lentamente. Mettere anche ½ dado e ½ bicchiere d’acqua. Versare poi la salsa di pomodoro e un po’ di pepe e mescolare bene. Infine coprire la pentola e cuocere per circa 2 ore a fiamma lenta.