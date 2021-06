Ecco come conservare i formaggi in frigo ed evitare di rovinarli e seccarli velocemente

Il formaggio è un alimento estremamente gustoso, da poter consumare da solo o da aggiungere ai piatti per donare un tocco in più.

Esistono di varie forme e tipologie, da quelli a pasta molle come i classici bocconcini campani, ad arrivare allo stagionato Parmigiano Reggiano.

Essi sono un alimento particolarmente delicato, infatti vanno incontro, se mal conservati, a deterioramento precoce e a formazione di muffa e batteri. Infatti è di fondamentale importanza prestare attenzione al metodo di conservazione.

L’intento di questo articolo infatti è proprio quello di svelare qualche indispensabile trucchetto per poterli conservare in frigo il più a lungo possibile ed evitare la formazione di odori sgradevoli.

Le condizioni ideali

Per conservare il formaggio in maniera egregia ed evitare che esso perda le sue proprietà organolettiche, è importante considerare due fattori: la traspirazione e la temperatura.

Un ambiente troppo secco e caldo altera le proprietà del formaggio in maniera irreversibile, esso perde tutta l’umidità ed anche le sue proprietà organolettiche. Se invece l’ambiente risulta troppo caldo ed umido il formaggio potrebbe inacidirsi e deteriorarsi.

Un altro acerrimo nemico del formaggio è il sottovuoto. Questa tecnica di conservazione permette un deterioramento più lento ma impedisce al formaggio di traspirare alterandone i sapori e la consistenza.

Ogni tipologia di formaggio, sia esso a pasta morbida, semi stagionato o stagionato deve essere conservato in modo differente.

L’ambiente ideale per la conservazione del formaggio ha una temperatura che va dai 10 ai 15° C e deve essere anche un posto molto traspirante, per tanto il posto più adatto sembrerebbe una cantina.

Nel caso in cui questo non fosse possibile, è importante conservare il formaggio in frigo. Tuttavia il consiglio è quello di acquistarne quantità ridotte, in quanto questo ambiente non è proprio il più adatto alla conservazione di questi latticini.

Ecco come conservare i formaggi in frigo ed evitare di rovinarli e seccarli velocemente

Per riporre e conservare in frigo il formaggio stagionato, il consiglio è quello di avvolgerlo in dei canovacci di cotone bianchi da cambiare ogni volta esso viene utilizzato. Inoltre avvolgere la zona del taglio in carta oleata assorbente.

Per la conservazione dei formaggi a pasta molle, che sono molto più delicati, l’unico consiglio per conservarli è quello di riporli nello scompartimento più alto del frigo. L’unica eccezione è fatta dalla classica mozzarella, che invece va conservata lasciandola nel suo liquido in una ciotola con acqua fresca. Infatti quasi tutti commettono questi errori gravi quando comprano la mozzarella rovinandone il sapore.

Dunque, ecco come conservare i formaggi in frigo ed evitare di rovinarli e seccarli velocemente.