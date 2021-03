Ecco come conservare a lungo delle rose recise

I fiori in generale e le rose in particolare tendono ad appassirsi nel giro di pochi giorni una volta recisi dalla pianta. Pur essendo molto belle, purtoppo le rose non durano più di una quindicina di giorni. Esistono però degli accorgimenti utili per allungare di qualche settimana la vita di questo splendido e romantico fiore. Ecco, allora, come conservare a lungo delle rose recise.

Eliminare l’involucro

Togliere l’involucro dai fiori è la prima cosa essenziale da fare. Il cellophane impedisce a qualsiasi tipo di fiore di respirare correttamente e accelera il processo di appassimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Mettere i fiori a mollo

Appena ricevuto il nostro mazzo di rose dobbiamo avere l’accortezza di metterlo a mollo in un secchio. La larghezza del secchio ci permette di effettuare alcune operazioni indispensabili, prima di riporre le rose in un vaso.

Tagliare i gambi

Solo quando le rose saranno a mollo potremo procedere al taglio degli steli. Così facendo evitiamo che dal gambo della rosa entri l’aria. Il taglio deve essere operato per obliquo, quindi a 45 gradi.

Sempre con gli steli immersi, provvediamo anche all’eliminazione delle foglie in eccesso. Lasciamo, tuttavia, quelle che fuoriescono dall’acqua.

Infine, evitiamo assolutamente di togliere le spine. L’eliminazione delle spine procura delle “ferite” alle rose che ne accelerano l’invecchiamento.

Mettere un’aspirina nel vaso

Abbiamo detto proprio aspirina. Questo comune farmaco da banco contiene un principio attivo molto utile per le piante e i fiori: l’acido acetilsalicilico. È un derivato dell’acido salicilico, sostanza contenuta nei tronchi di diversi alberi.

Gli Esperti di botanica, sulla base di alcune ricerche, sostengono che l’inserimento di una pastiglia di aspirina nell’acqua dei fiori li aiuti a crescere più forti.

Il principio attivo, infatti, è un ormone vegetale che consente alle rose e agli altri fiori di proteggere il loro sistema immunitario. Questo consente ai fiori di rimanere rigogliosi e invecchiare più tardi. Ecco come conservare a lungo delle rose recise grazie all’uso di una semplice aspirina.

Approfondimento

I migliori fertilizzanti naturali per l’orto e il giardino