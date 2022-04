Un amore non ricambiato è spesso fonte di tormento e sofferenza. A volte ci intestardiamo su chi non ricambia i nostri sentimenti e questo è un male. Non si può forzare il prossimo a rispondere al nostro amore allo stesso modo, eppure pochi lo comprendono. Chi proprio non si dà pace e vuole che il suo ardore sia compreso, può rivolgersi all’astrologia per trovare una speranza. Se non vogliamo arrenderci e abbiamo la certezza che la persona incontrata sia quella giusta, possiamo mettere in atto una serie di comportamenti specifici, che ci aiutino a fare breccia in quel cuore finora di pietra. Lo studio delle stelle offre, infatti, spunti interessanti per comprendere le sfumature caratteriali, i gusti, gli atteggiamenti delle persone, sulla base del segno zodiacale di appartenenza. Si possono quindi trarre adeguate conclusioni e comportarsi di conseguenza. Ecco, quindi, come conquistare l’uomo Capricorno e la strategia infallibile per sedurlo.

Il segno del Capricorno

Il Capricorno appartiene alla triade dei segni di terra, insieme alla Vergine e al Toro. Il Sole entra annualmente nel Capricorno tra il 22 dicembre e il 20 gennaio, in opposizione al Cancro e sotto il governo di Saturno, con l’esilio della Luna. I nativi sono molto tenaci e perseveranti, seri negli intenti, particolarmente dediti al lavoro e all’ambizione della carriera. Caratterialmente sono diffidenti, pessimisti e restii a entrare in connessione con chiunque. In amore l’uomo del segno rispecchia perfettamente l’effige dell’animale che lo raffigura: una testa dura come quella di un caprone!

Ecco come conquistare l’uomo Capricorno e la strategia infallibile che lo fa cadere subito ai nostri piedi

Conquistare il cuore di un uomo del segno zodiacale del Capricorno è un’impresa ardua ma non impossibile. Esiste una strategia infallibile per entrare nella sua mente. Per colpirlo si deve tenere conto di ciò che lui detesta più in assoluto: i sentimentalismi e le lacrime. L’uomo Capricorno ha infatti orrore di tutto ciò che è romantico e sdolcinato e di ciò che nei sentimenti è portato all’estremo con scene di pianti e dolore. Basta quindi non cedere all’emotività acuta di fronte a un Capricorno e, soprattutto, non pensare di fare breccia nel suo cuore usando maniere gentili e lettere romantiche. Per fare cadere ai propri piedi un Capricorno, si deve pensare a sé, ai propri interessi, alla propria vita, mettendo da parte tutto ciò che riguarda quell’uomo. Nessun pensiero deve essere rivolto alle sue esigenze per prime. In questo modo, il bersaglio sarà centrato in pieno.

