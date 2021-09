Tutti ci consigliano di abolire i soffritti dei cosiddetti ‘odori’ per perseguire un’alimentazione più sana e meno problematica. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo tenere da parte già pronti aglio, cipolla e prezzemolo oppure prezzemolo, sedano e carota, per utilizzarli in cucina. Utili per creare un ragù alle verdure in pochi minuti oppure per farcire gli arrosti o decorare i nostri piatti con sapori forti e vivaci. Ecco come congelare perfettamente aglio, cipolla e prezzemolo per averli sempre pronti.

Ogni piatto vuole il suo trito giusto

Aglio e prezzemolo sono preziosi per condire una semplice insalata di pomodori oppure per saltare in padella i funghi, le zucchine, i fagiolini e le melanzane grigliate. Ma anche per profumare i peperoni arrosto, o farcire i calamari e i moscardini prima di infilzarli sugli spiedini. Conservare in freezer un trito molto fino di aglio e prezzemolo ci permette di risparmiare almeno 20 minuti di lavoro al momento buono.

Che noia sbucciare l’aglio

Possiamo farlo con un paio di guanti in un pomeriggio piovoso mentre guardiamo una serie Netflix appassionante come "La Regina degli Scacchi" con Anya Taylor-Joy quando aveva ancora i capelli neri. Mentre guardiamo la nuova chioma di Anya biondo platino, splendente in abito da sera rosa shocking in raso Dior couture, ricordiamoci di togliere l'anima dall'aglio. Ogni nostro piatto risulterà molto più leggero. Ricordiamoci di non buttare la buccia dell'aglio. Ma di lavarla bene, lasciarla asciugare e triturarla per aggiungerla al mix di salvia e rosmarino nelle patate al forno.

Il modo giusto per congelare aglio e prezzemolo

Teniamo l’aglio pulito da parte e ora dedichiamoci al prezzemolo. Laviamolo bene sotto l’acqua corrente, soprattutto se proviene direttamente dal nostro giardino. Poi tagliamo i gambi grossi, che si usano per le centrifughe detox insieme a carote, sedano e limone, mentre quelli piccoli e fini possiamo anche decidere di triturarli. Mettiamo le foglie di prezzemolo sopra un pezzo di carta da cucina e asciughiamolo bene. Posiamolo su un foglio pulito di carta da cucina, stesa in un contenitore rettangolare. Copriamo con un altro pezzo di carta e poniamo in freezer per un’ora.

Prepariamo il mix taglia tempo

Tiriamo fuori il prezzemolo, separiamolo dalla carta e dai residui d’acqua che nel frattempo sono diventati cristalli di ghiaccio. Adesso possiamo mettere aglio e una parte di prezzemolo nel mixer e frullarli insieme. Frulliamo anche il prezzemolo da solo, oppure con carota pelata e tenuta un po’ nel succo di limone. Ma anche insieme a cipolla e sedano. Oppure possiamo fare un misto di prezzemolo, aglio e scorza gialla di limone. Riponiamo i nostri odori in freezer, insieme e separati, in piccoli vari contenitori di vetro con tappo ermetico o contenitori di plastica a chiusura stagna.

Ecco come congelare perfettamente aglio, cipolla e prezzemolo per averli sempre pronti

La cipolla tagliata non va riposta in frigo per utilizzarla successivamente perché può sviluppare sostanze tossiche. Prendiamo l’abitudine di comprare solo cipolle piccole oppure di passare subito al mixer la cipolla fresca che avanza e metterla in un contenitore nel freezer.