Con l’arrivo della bella stagione, tutti si è invogliati a preparare gustose insalate. Mille sono le versioni per prepararle creative ed insolite. Saporite, croccanti, golose, sane, leggere, vegane e così via. Arriva prima o poi il momento in cui ci si può stancare e si ha voglia di mangiare qualcosa di diverso. Cosa offre la dispensa? Ecco come con pochi ingredienti estivi che si trovano in frigorifero prepariamo una gustosa crema da servire calda o fredda.

Quello che non può mai mancare in cucina

Chi è solito cucinare, sa che ci sono alcuni imprescindibili ingredienti che non possono mai mancare. Quelli che diventano àncora di salvataggio tutte le volte che si è a corto di idee. Fra questi sicuramente c’è una scatoletta di tonno, troppo poco per condire una pasta per 4 ma utile per il suggerimento di questo articolo. Dall’ultima spesa fatta dal fruttivendolo, saranno avanzate una o due zucchine, magari non freschissime ma poco importa. Una cipolla rossa c’è sempre, dato il suo sapore delicato, la si usa sia cotta che cruda in moltissime ricette. Manca solo il tocco speziato. Ci viene in soccorso il pepe verde in grani.

Il procedimento

Cuocere al vapore le zucchine senza sbucciarle insieme alla cipolla tagliata in quattro parti. Quando le verdure sanno morbide, frullarle insieme al tonno sgocciolato e 5 grani di pepe verde. Aggiustare di sale a proprio piacimento ma solo dopo aver assaggiato perché il tonno conferisce già la corretta sapidità alla crema.

Come gustare questa crema

Ancora calda, è perfetta per condire una pasta corta, magari farfalle o fusilli. Se lasciata raffreddare potrà essere un’alternativa al classico guacamole per intingere chips di mais. Oppure perfetta farcitura per crostini estivi, magari guarnendoli con i pomodorini pachino, che si sposano alla perfezione con gli ingredienti della crema. Insomma, si può dare libero sfogo alla propria fantasia anche perché se correttamente conservata in frigorifero, può durare tre giorni. Ecco come con pochi ingredienti estivi che si trovano in frigorifero prepariamo una gustosa crema da servire calda o fredda.

Un suggerimento in più

Se si ha a disposizione del formaggio fresco spalmabile, si può aggiungerne un cucchiaio e frullarlo insieme agli altri ingredienti. La crema sarà ancora più ricca e golosa.