Ecco come con curcuma, pepe, zenzero, cannella e peperoncino potremo insaporire i nostri cibi riducendo il consumo di sale

Talvolta ci è difficile trovare un modo per dare sapore a piatti che potrebbero risultare insipidi. Quindi tendiamo ad aggiungere troppo sale, troppo olio o addirittura ingredienti grassi, finendo per cucinare in modo inappropriato. Il tutto a scapito della nostra salute. Dunque, in quest’articolo, forniremo delle indicazioni per superare il problema relativo alla sapidità dei cibi. Ecco, pertanto, come con curcuma, pepe, zenzero, cannella e peperoncino potremo insaporire i nostri cibi riducendo il consumo di sale. Il tutto, con conseguenti benefici per il nostro organismo.

Partiamo dalla curcuma, che contiene un principio attivo detto curcumina. Quest’ultima stimola il metabolismo dei grassi, riducendo l’infiammazione nel tessuto adiposo. Inoltre, aiuterebbe a tenere sotto controllo il livello degli zuccheri e dei grassi nel sangue. In più, ha proprietà antinfiammatorie e preserverebbe le funzioni del cervello. Insomma, un condimento che è un vero toccasana per la salute, sotto tutti i punti di vista, ed è perfetta anche da aggiungere a tisane e tè.

Passiamo a trattare del pepe nero, che contiene molti minerali tra cui potassio, calcio e fosforo ed anche vitamina C. Inoltre, il suo principio attivo, la piperina, presenta proprietà termogeniche, migliorando la digestione.

Altra spezia interessante è il peperoncino, ricco di carotenoidi tra cui l’alfa-carotene e il beta-carotene. In più, la capsaicina, da cui deriva il suo sapore piccante, possiede proprietà termogeniche. Quindi, stimola il metabolismo, ha proprietà antidolorifiche e, secondo alcuni studi, presenterebbe proprietà antibatteriche, antitumorali, analgesiche e antidiabetiche. Infatti, aiuterebbe a ridurre il colesterolo cattivo.

Altra spezia interessante è lo zenzero, che ha effetto rinfrescante e aiuta ad eliminare le tossine. Inoltre, svolgerebbe anche un’azione antiossidante, digestiva e antibatterica. Infine, abbiamo la cannella, disponibile in polvere e sotto forma di bastoncini. Essa contiene molti minerali tra cui, principalmente: ferro, calcio e potassio ed ha anche una buona quantità di fibre. Inoltre, consentirebbe di regolare il livello di glucosio nel sangue, attenuare il senso di fame e migliorare la digestione. In più, ha proprietà antibatteriche, antisettiche, disinfettanti e ridurrebbe la fermentazione intestinale. In definitiva, aggiungere le spezie ai cibi ci permette di insaporirli, senza dover eccedere con condimenti meno salutari ed eccessivamente pesanti.

