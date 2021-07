Il sogno di una casa di proprietà accomuna milioni di italiani. Tuttavia, il passaggio verso la realtà vede spesso l’accensione di mutuo consistente che influenzerà la vita per qualche decennio.

Diventa allora fondamentale studiare tutte le mosse sul campo per minimizzare la spesa. In quest’ottica, ecco come comprare casa con uno sconto di 44.000 euro circa sul prezzo.

L’indagine sul prezzo medio degli immobili

Tra i parametri da considerare nell’acquisto di una casa c’è il prezzo del nuovo contro l’usato. Tuttavia, il confronto in valore assoluto ha poco senso se non lo si rapporta ad altri elementi. Tipo la qualità, lo stato di conservazione e quello di logorio, l’età dell’edificio, l’ubicazione, etc.

In ogni caso si sa che il parametro-prezzo è quello che fa più gola alla domanda. Sul tema, un noto portale immobiliare ha messo a confronto il prezzo del nuovo contro quello dell’usato. Se l’esito potrebbe essere scontato, forse non altrettanto potrebbe immaginarsi sull’importo.

Infatti risulta uno scarto medio di circa 44mila del prezzo dell’usato su quello del nuovo. Detta in termini percentuali, si tratta di un 30% di scarto tra le due tipologie di prodotto.

Dall’indagine risulta infatti un costo al mq di un appartamento in buono stato sui 1.634 euro. Nel caso dell’appartamento da ristrutturare, invece, il prezzo oscilla sui 1.140 euro/mq.

Come ponderare la scelta e cosa conviene di più?

Andando oltre questo dato medio, iniziano i distinguo. Uno di essi rimanda anzitutto alla geografia di questi scarti di prezzi.

In città come Napoli, Barletta e Brindisi, Milano e Roma, Lucca e Caltanisetta, gli scostamenti sono abbastanza contenuti (circa tra il 6 e il 12%). A Siena addirittura vale l’inverso, ossia è l’usato a costare mediamente il 5% in più del nuovo.

Sul lato opposto, capoluoghi di provincia come Udine e Teramo, Trapani, Crotone e Fermo, lo sconto è davvero corposo: tra il 44 e il 49% circa. Ma ancora meglio fanno città come Oristano e Avellino, con il loro –51% rispetto al prezzo del nuovo.

A questo punto si tratta di capire se nella città X è il costo del nuovo o quello dell’usato o entrambi a essere disallineati ai prezzi medi nazionali. Ad esempio è l’usato che costa troppo o è il nuovo decisamente a buon mercato?

Dunque, ecco come comprare casa con uno sconto di 44.000 euro circa sul prezzo

Un altro elemento da considerare è che i soldi risparmiati con l’acquisto dell’usato si possono investire per rimodernare casa. Con un duplice vantaggio: si sfruttano tutti i bonus a disposizione e quindi l’operazione è certamente conveniente. Inoltre, si personalizza casa a proprio gusto, anche a costo dei disagi legati ai lavori di ristrutturazione.

Infine c’è un’ultima considerazione da fare, ossia il futuro tasso d’interesse. Dato l’attuale trend dell’inflazione (qui ulteriori dettagli per meglio orientarsi) non è escluso un eventuale futuro rialzo del costo del denaro da parte della BCE. E si tratta di un fattore rilevante in quanto renderebbe più costoso un eventuale mutuo acceso per comprare un appartamento.

Approfondimento

Conviene comprare casa nel 2021 o aspettare il prossimo crollo dei prezzi del mercato immobiliare?