Ecco come comportarsi con i suoceri invadenti e qualche trucchetto geniale per salvare la pace e non dover litigare ogni giorno

I rapporti di coppia sono quasi sempre governati da dinamiche molto complesse e da equilibri sottili. Ad esempio, spesso, è difficile capire se siamo ancora innamorati dopo tanto tempo. Chi crede nell’oroscopo, invece, pensa che i rapporti siano regolati dalle affinità tra segni zodiacali. Non sappiamo se esiste una ricetta giusta, ma siamo consapevoli che possono arrivare alcuni imprevisti a disturbare la stabilità di coppia. E uno dei più temuti in assoluto sono i suoceri con i loro comportamenti, in alcuni casi, fuori dalle righe. Ma niente paura. Ecco come comportarsi con i suoceri invadenti, facendo squadra e consolidando l’intesa con il partner. Il tutto riuscendo a evitare momenti imbarazzanti e lunghissime discussioni.

Impariamo a stabilire dei confini con i suoceri

Senza voler entrare nel campo della terapia di coppia o della psicologia clinica, possiamo comunque imparare alcuni trucchetti per “salvarci” dall’invadenza dei suoceri. Il più utile è quello di stabilire dei confini netti. È un’impresa non facile, ma se puntiamo sul dialogo potremmo riuscirci. Appena notiamo comportamenti troppo invadenti da parte del suocero o della suocera, facciamoglielo notare in maniera pacata.

Probabilmente, riusciremo a creare un rapporto costruttivo e basato sul confronto onesto. In questa “impresa”, due cose possono aiutarci tantissimo. La complicità con il partner e l’indipendenza decisionale ed economica. Fare fronte unito nella coppia ci farà apparire più forti e potrebbe spegnere l’invadenza sul nascere.

Cosa fare se non riusciamo a evitare le discussioni

Abbiamo provato a impostare un rapporto sano ed equilibrato e i suoceri continuano a mettere bocca sulle nostre scelte? È il momento di prepararsi alla battaglia. Se proprio non riusciamo a non discutere, scegliamo noi il terreno e le regole del gioco. Se i nervi sono tesi, spostiamo la discussione a casa nostra. I suoceri saranno meno propensi ad attaccarci.

Evitiamo anche gli attacchi diretti. Non faranno che alimentare il fuoco della discussione. Molto meglio farsi furbi e magari spostare la discussione parlando di altre persone, che hanno un rapporto conflittuale con i suoceri. Forse si accorgeranno che stanno esagerando.

Ecco come comportarsi con i suoceri invadenti e qualche trucchetto geniale per salvare la pace e non dover litigare ogni giorno

Il rapporto tra noi e i suoceri potrebbe farsi ancora più complicato quando ci sono in mezzo anche i nipoti. Soprattutto se siamo costretti ad affidarli spesso alle loro cure per esigenze di lavoro o impegni vari. Anche in questo caso prevenire è meglio che curare. Stabiliamo una linea di educazione precisa con il nostro partner e rendiamo partecipi anche i suoceri.

Una scelta che ci porterà due incredibili vantaggi. Il primo è che avranno meno da ridire su come educhiamo i nostri figli e li faremo sentire parte integrante della famiglia. Il secondo è che eviteremo critiche o brutte sorprese quando glieli affideremo.

