La nostra è decisamente una società stressata. Possono rincorrersi finché vogliono scienziati e analisti alla ricerca di cause alternative, ma lo stress sta decisamente condizionando la vita delle ultime generazioni. Impegni di lavoro, di studio, corse con i figli per portarli a scuola e a fare sport, sta di fatto che la nostra giornata vive per buona parte nell’ ansia. E allora, senza ricorrere a medicine ecco come combattere lo stress con 5 alimenti.

Il tè verde, rilassante per eccellenza

Gli orientali che di pratiche rilassanti se ne intendono, sono stati i primi a capire nella storia che il tè verde è un ottimo rilassante. Sia come infuso da bere la sera prima di coricarsi, che come bevanda fresca per ristorarsi dal caldo, il tè verde è un ottimo alleato contro l’ansia. Il suo contenuto di “teanina” è infatti in grado di stimolare l’ormone della serotonina per concederci relax e rifugio dai pensieri.

Un bicchiere di latte

Le nostre nonne ce lo hanno sempre insegnato che, niente trucchi e magheggi, ecco come combattere lo stress con 5 alimenti, il latte ha sempre la sua importanza. Alimento base, dalla nascita alla morte, il latte ricarica di energia e concede quel contributo di calcio, in grado di diminuire lo stress. I suoi fosfolipidi inoltre, favoriscono il buon umore, anche nei momenti più stressanti della giornata. È consigliato acquistare latte italiano, possibilmente fresco e da allevamenti di montagna o comunque da bestie lasciate libere al pascolo.

Salmone e Omega3

La fonte migliore di Omega3 al mondo è il salmone. I suoi contenuti proteggono il cuore, rafforzano il sistema immunitario e fungono da antistress naturale. Non solo, perché a cacciare l’ansia, sono fondamentali anche la vitamina B ,il magnesio e lo zinco, di cui questo pesce è veramente ricco. Diminuendo anche il livello di cortisolo, l’ormone dell’ansia, è il piatto maggiormente consigliato per le persone che soffrono di stress.

Il succo di agrumi

Il rimedio antistress naturale conosciuto da sempre nel bacino del Mediterraneo è il succo di agrumi. Questi alimenti ricchi di vitamina C e flavonoidi, sono l’alleato numero uno per combattere lo stress. Agiscono infatti direttamente sulla pressione sanguigna, abbassando i livelli di cortisolo nel sangue. Una spremuta a colazione al mattino, fornirà una giusta dote di antistress e depurazione per affrontare al meglio la dura giornata lavorativa.

