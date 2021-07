L’ansia è sempre più comune di questi tempi. Già la vita frenetica a cui siamo sottoposti mette a dura prova i nostri nervi, con i suoi ritmi scanditi da lavoro, figli, impegni vari. In questo periodo di pandemia, poi, la situazione è peggiorata. Perché si ha paura, perché siamo stati costretti a cambiare radicalmente le nostre abitudini e perché siamo stati spesso chiusi in casa. Nei casi di ansia lieve, non c’è bisogno di ricorrere a metodi drastici. Ecco come combattere l’ansia con un gesto naturale che facciamo ogni giorno.

I rimedi naturali

La natura ci viene in aiuto in moltissimi modi. Preparare delle tisane calmanti, ad esempio, facilita il rilassamento della mente e dei muscoli, che durante gli attacchi d’ansia sono sempre in tensione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le erbe che più si addicono a questo tipo di problema sono:

La melissa, la camomilla e la passiflora, che favoriscono il rilassamento ed il benessere mentale. La melissa, inoltre, favorisce il normale tono dell’umore;

Il tiglio e l’escolzia sono utili per il rilassamento in caso di stress e per favorire il sonno.

Oltre alle erbe, però, c’è qualcosa di ancora più naturale per contrastare i sintomi dell’ansia.

Ecco come combattere l’ansia con un gesto naturale che facciamo ogni giorno

È il gesto più naturale e che compiamo più volte in tutta la nostra vita: respirare! Spesso, però, ci dimentichiamo di respirare bene e non permettiamo all’ossigeno di entrare nel nostro corpo in maniera adeguata. Esistono tantissime tecniche di respirazione.

Seduti in una posizione comoda, mettiamo una mano sull’addome e cominciamo ad inspirare profondamente e lentamente dal naso, sentendo l’aria che entra e che gonfia la pancia. Con la stessa lentezza cominciamo ad espirare, sentendo il nostro respiro uscire dalla bocca e la mano abbassarsi pian piano. Ripetiamo questa operazione per diversi minuti, fino a che sentiamo che l’ansia si sta affievolendo.

Un’altra tecnica consiste nell’inspirare contando fino a 5, trattenere il respiro per 3 secondi ed espirare fino a 5.

È difficile da credere, ma la respirazione è la migliore medicina per ansia e attacchi di panico.