La primavera è arrivata già da un po’ e con lei anche la voglia di uscire, respirare a pieni polmoni e godersi le belle giornate. Peccato che oltre alla gioia del periodo, la primavera porti con sé anche una sensazione di malessere non indifferente. In un precedente articolo (link qui) abbiamo spiegato perché tra marzo e maggio ci sentiamo sempre stanchi: è la primavera. Che ci piaccia o no, la bella stagione mette a dura prova le nostre forze e la nostra mente, diffondendo un velo di tristezza. Niente panico, si tratta soltanto di una fase passeggera che possiamo superare con piccoli accorgimenti quotidiani.

Ecco come combattere il mal di primavera in poche mosse e senza grandi sforzi

Per prima cosa bisogna pensare ad una corretta alimentazione. Sarebbe preferibile evitare sia le grandi abbuffate che il digiuno prolungato. Si sa che con l’arrivo del caldo si tende a mangiare di meno, ma ciò potrebbe causare un calo dell’energia. Ecco perché gli esperti suggeriscono di mangiare “poco e spesso”, facendo frequenti spuntini ed evitando così di arrivare affamati a pranzo o a cena.

Un altro consiglio riguarda l’attività fisica. Meglio non esagerare con sport pesanti o ad alta intensità, a meno che non si è dei veri sportivi. Basta un’attività fisica leggera o una passeggiata di un’oretta.

Imparare a farsi del bene

Ecco come combattere il mal di primavera in poche mosse e senza grandi sforzi: imparando a farsi del bene.

Dedicare del tempo a se stessi è fondamentale per il proprio benessere psico-fisico. Se si avverte un’eccessiva stanchezza, allora forse è il caso di fermarsi un attimo. La vita frenetica di tutti i giorni ci richiede di essere sempre attivi, anche e forse troppo. Tuttavia, è importante ascoltare il proprio corpo e interpretare i segnali che ci manda. Va bene passare un intero pomeriggio sul divano a guardare un film, non fa niente. Nessuno prepara la cena? Vorrà dire che si ordinerà una pizza.

Ascoltarsi e volersi bene sono regole fondamentali per la propria salute e per affrontare al meglio questi mesi dell’anno.