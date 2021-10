Quando si vuole abbellire il balcone o il giardino si pensa subito a dei fiori. Meglio ancora se contornati da belle foglie verdi.

Se si vuole andare sul sicuro, è sempre bene scegliere una pianta di rose. Non a caso si era consigliata quest’esuberante e grande rosa che regalerà una fioritura incredibile e maestosa. L’effetto è stato spettacolare e tutti sono corsi ad acquistarla. Ma si conoscono i segreti per prendersi cura delle rose? Per farle fiorire al meglio e conservarle tutto l’anno?

Grazie a questo articolo si potrà approfondire l’abc della coltivazione di una delle piante più belle in assoluto.

Ecco come coltivare le rose in modo efficace per assicurarsi un’abbondante e magnifica fioritura

Le rose sono piante dai bellissimi fiori che riescono ad incantare tutti. Bellissime sia in vaso che in terra, sono stupende anche recise. Non a caso sono il fiore preferito da regalare in molte occasioni.

In un precedente articolo si era parlano delle 3 piante romantiche ideali per far risplendere il davanzale o il terrazzo. Ma la rosa sembra riscuotere un fascino maggiore.

Come fare allora per avere fiori sempre belli e grossi?

Innanzitutto, bisogna scegliere il posto ideale per dar loro la giusta quantità di luce. È fondamentale che le rose abbiano assicurata almeno mezza giornata di luce diretta. Questo le farà crescere forti e sane. E si otterranno molti più fiori.

Inoltre, sarà bene metterle in un punto ventilato. In questo modo si impedirà l’insorgere di malattie crittogamiche o fungine.

Il terreno dovrà essere principalmente profondo e dal pH neutro. Ma in estate sarà importante ricorrere alla pacciamatura con dell’humus ben deteriorato. Mentre d’inverno bisognerà ricorrere a dei concimi specifici.

È bene ricordare che, per favorire le nuove fioriture, è utile utilizzare dei fertilizzanti. Soprattutto se ricchi di potassio.

Ecco come coltivare le rose in modo efficace per assicurarsi un’abbondante e magnifica fioritura. Non dimentichiamo, però, un altro passaggio importante.

L’innaffiatura

È importantissimo bagnare le rose perché questo evita carenze idriche che potrebbero indebolirle. Inoltre, irrigando con costanza, si fa sì che le radici si sviluppino in profondità. E che la pianta sia bene fissata al terreno. Questo servirà anche per non sprecare acqua nei giorni più caldi.

Quando si irrigano le rose, si dovrà aspettare che il terreno sia ben asciutto. Questo eviterà eventuali ristagni.

Si dovrà bagnare abbondantemente così da arrivare bene in profondità. Meglio bagnare poche volte ma in modo generoso. Così le radici si abitueranno a non cercare nutrimento solo in superficie.