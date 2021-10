Grandi, dolcissime e disponibili praticamente tutto l’anno. Le zucche sono degli ortaggi che non possono mancare in un orto. Tuttavia, coltivarle può sembrare complicato e lungo e la delusione più grande arriva quando ci accorgiamo che le zucche quasi mature stanno marcendo.

Infatti, come le zucchine anche le zucche rischiano di fare la muffa ancor prima di averle raccolte. Allora com’è possibile ottenere un raccolto di zucche abbondante e di qualità? In questo articolo si trova la soluzione.

Infatti, ecco come coltivare grandi e dolci zucche invernali ed evitare che marciscano grazie a metodi naturali. Impareremo a riconoscere il più piccolo indizio di sofferenza della pianta. In questo modo saremo sicuri che il duro lavoro porterà frutti. Dalle nostre zucche nasceranno conserve golose e manicaretti straordinari come la profumatissima zucca grigliata sott’olio per un contorno saporito e leggero.

È uno spettacolo veder spuntare le prime piccole zucche. Ma per essere sicuri che stiano bene non dobbiamo guardare soltanto il frutto. Il primo indizio lo danno le foglie e lo stelo ingialliti.

Il momento critico è rappresentato dalle prime piogge e dall’umidità. Il marciume delle zucche può essere causato da malattie come il marciume grigio, la muffa di olive o l’attacco di batteri. Ma più comunemente sono gli errori di coltivazione che uccidono la pianta.

Un’innaffiatura scorretta o eccessiva interferisce con la crescita delle zucche. La presenza di un ristagno d’acqua rischia di produrre muffa. Per questo, le piogge rappresentano un grande pericolo, specialmente quando i frutti sono già nati. In caso di piogge scarse, invece, dopo la fioritura le piante vanno innaffiate ogni 7-9 giorni.

Anche la presenza di piantine troppo vicine causa marciume. La sovrapposizione di troppe foglie può compromettere la crescita dei frutti. Stessa cosa se ci sono troppi fiori femmina. Per questo è meglio coltivare le zucche in grandi spazi. In questo modo si eviteranno anche i ristagni d’acqua. Tra le varietà di zucca a cespuglio cerchiamo di lasciare 70 cm almeno tra una pianta e l’altra. Mentre quella rampicante ha bisogno di almeno 1 metro e mezzo di spazio.

Evitare che i frutti marciscano

Ogni 2-3 giorni è importante controllare la presenza di frutti danneggiati. Anche solo un punto di colore più chiaro o un buchino sono sintomi di muffa. Nel caso di danni leggeri possiamo sigillare il frutto con un cerotto. Contrariamente se il danno è esteso eliminiamo il frutto. Stessa cosa va fatta per i fiori appassiti, le foglie e le cime ingiallite. Poi, sotto ogni zucca in maturazione è utile posizionare un letto di fibra di legno o rametti. Mentre per proteggere i germogli dal primo freddo possiamo coprirli con della pellicola.