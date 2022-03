Entro il prossimo 16 marzo l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, renderà disponibile la Certificazione Unica 2022, riferita all’anno di imposta 2021. Si tratta del modello utile ai fini della prossima dichiarazione dei redditi. La certificazione interessa a tutti coloro (ad esempio pensionati) che hanno percepito a diverso titolo redditi durante lo scorso anno.

Entriamo subito nel vivo, dunque ecco come chiedere e ottenere la Certificazione Unica INPS di quest’anno.

Quale è lo stato dell’arte?

Precisiamo subito due aspetti. Al momento non è stato ancora comunicata la disponibilità della CU, anche se pensiamo lo sarà da qui ai prossimi giorni. Secondo, anche le indicazioni 2022 su come procurarsi la CU non sono state ancora pubblicate. Pertanto facciamo riferimento a quelle vigenti nel 2021, in attesa della probabile Circolare INPS con gli eventuali aggiornamenti per l’anno in corso.

Ecco come chiedere e ottenere la Certificazione Unica INPS 2022 per la dichiarazione dei redditi

Anzitutto è disponibile il servizio online dedicato accessibile sul portale istituzionale. È sufficiente essere in possesso delle seguenti credenziali digitali personali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di secondo livello o superiore;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

CIE (Carta di Identità Digitale);

PIN INPS e codice fiscale, modalità disponibile solo per i cittadini italiani residenti all’estero.

Le alternative per avere il modello utile per la dichiarazione dei redditi

Vediamo adesso quali altre alternative è possibile percorrere:

tramite l’app INPS Mobile da smartphone o tablet, disponibile per dispositivi i Android e Apple iOS e accedendo con le proprie credenziali;

i pensionati possono utilizzare anche il servizio cedolino della pensione;

tramite PEC (posta elettronica certificata) o posta ordinaria, all’indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. L’invio del modello è sulla casella PEC usata per la domanda, nel primo caso e il domicilio di residenza del richiedente, nel secondo;

ricorrendo al numero verde: 800 434 320, sia da rete fissa che mobile e servizio di risponditore automatico. Il modello CU in questo caso arriva in formato cartaceo al proprio domicilio;

tramite contact center INPS, al numero 803 164, gratuito da rete fissa, o 06 164 164 da rete mobile, e costi variabili in base al proprio piano tariffario. Anche in questo caso la certificazione arriverà al proprio domicilio in formato cartaceo;

per i residenti all’estero è possibile ricorrere al numero (+39) 06 164 164, il cui servizio è con operatore e negli orari che verranno definiti.

Presto sarà possibile chiedere il modello CU all’INPS

Il modello lo si può chiedere anche tramite delega a una terza persona o da parte degli eredi del percepente deceduto.

Nel caso di conferimento ad agire in vece propria, occorre anzitutto la copia dei documenti di riconoscimento del delegato e delegante. Poi serve la classica delega, con generalità del delegante, del delegato e del tipo di operazione per cui si effettua la delega. Nel caso di richiesta da parte dell’erede serve un suo documento di riconoscimento dell’erede e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In chiusura, dunque, restiamo in attesa della pubblicazione della nuova Circolare INPS con la conferma e/o modifica e/o integrazioni per il 2022.

