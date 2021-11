Un’occasione particolare, speciale, intima, ma non sappiamo cosa offrire come bevanda autunnale? Lasciamo che siano le stelle a decidere per noi come brindare a questa stagione nel modo giusto. Sicuramente ci aiuteranno a conquistare l’attenzione dei nostri ospiti colpendoli nei loro punti deboli.

Ci sono segni zodiacali che amano il cambiamento, altri che invece preferiscono la tradizione. Alcuni desiderano dissetare la loro voglia di avventura, altri crogiolarsi nel caldo della trapunta sul divano raccontando storie. Questo si rispecchia anche nella scelta del giusto drink. Quali che siano le loro preferenze, siamo pronti a scoprirle.

Ecco come catturare l’attenzione di qualcuno offrendo la bevanda autunnale perfetta in base al segno zodiacale

L’autunno è la stagione ideale per godersi la propria bevanda preferita. Ogni segno zodiacale ne ha una. Vediamo cosa ci raccontano le stelle.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Cosa servire ai turbolenti Ariete per placare la loro insaziabile sete di avventura? L’Ariete è uno dei segni più piccanti dello zodiaco e richiede, quindi, qualcosa di intenso, forte. La bevanda perfetta è il chai, un tè ricco degli aromi intensi: chiodi di garofano, zenzero, cannella, cardamomo e grani di pepe.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

I Toro sono affettuosi, caldi e si tufferebbero volentieri in una bella tazza di cioccolata calda con tanti marshmallow che galleggiano in superficie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I Gemelli sono brillanti, intelligenti e amano bevande alla moda da bere in compagnia. I cocktail Asian Pear e il Rosemary sono perfetti per accontentare questo segno zodiacale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

I Cancro sono nostalgici, premurosi. L’autunno è anche il loro mese più fortunato e la bevanda perfetta per godersi la stagione è un buon cappuccino. Da sorseggiare con la coperta sulle ginocchia ricordando l’infanzia.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Cosa serviamo a un Leone in una giornata fredda? I leoni hanno bisogno di una bevanda al caffè corposa con molta panna montata per soddisfare il loro ego da star.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I Vergine sono un po’ esigenti e sono felici quando tutto è in ordine. Probabilmente tutto quello che desiderano è una buona tazza di caffè, preparato con precisione, con la migliore caffettiera e bevuto alla temperatura giusta.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Alla Bilancia piace che tutto sia giusto ed equilibrato. Apprezzerà qualsiasi bevanda se adeguata alla situazione e al contesto. Scegliamo un buon bicchiere di vino se siamo a cena oppure concludiamo con un ottimo rum, equilibrato.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Immergiamo i nostri frutti autunnali preferiti in una caraffa con vino rosso, un po’ di sidro di mele e sciroppo alla cannella. Mettiamo in frigo per qualche ora e uno Scorpione, complesso e intenso, apprezzerà tantissimo.

Il segno del Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario, effervescente e scintillante, sarebbe felice di condividere un bicchiere di champagne pieno di bollicine con amici e conoscenti.

Capricorno (22 dicembre-19 gennaio)

I Capricorno sono anime intelligenti, sensibili e ambiziose. Quindi non c’è da meravigliarsi se il loro drink preferito è la bevanda autunnale per eccellenza, legata a vecchie tradizioni: il sidro di mele cotte.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Dell’Acquario conosciamo sicuramente la sua natura libera e anticonformista. Le persone con questo segno adoreranno bere un latte alla curcuma e zenzero perché è organico, originale e con uno scopo (per le proprietà antinfiammatorie della curcuma).

In ultimo il segno dei Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Alla fine dello zodiaco troviamo i Pesci che vivono tra sogno e realtà. Amichevoli e indulgenti, la loro migliore bevanda autunnale è il latte speziato alla zucca.

