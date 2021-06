Un importante accorgimento da tenere presente quando si ha un animale in casa è quello di farlo mangiare nella maniera corretta. Se vive in appartamento, ad esempio, si muove poco e quindi ci vorranno cibi leggeri; oppure, per proteggere i più anziani, è opportuno ridurre le proteine. Ci sono tanti trucchetti da non dimenticare perché a seconda dello stile di vita e dell’età cambiano i nutrienti. La pappa giusta è quella che rispetta le sue esigenze.

La Redazione di ProiezionidiBorsa ha fatto qualche ricerca tramite i suoi Esperti di Veterinaria: ecco come capire se l’amico a quattro zampe di casa sta mangiando la pappa giusta con pochi semplici accorgimenti.

Una dieta completa e bilanciata deve fornire proteine, carboidrati, grassi, fibre e sali minerali nelle giuste proporzioni, a seconda delle necessità individuali e di eventuali problemi di salute. Organizzare il menù dei quattro zampe di casa è ovviamente compito del padrone.

Bilanciare gli alimenti

Tra i cibi industriali da acquistare in negozi specializzati, ci sono croccantini secchi, più ricchi di carboidrati, bocconcini umidi che contengono in media il 75 per cento di acqua e alimenti semi-umidi, sconsigliati perché carichi di zuccheri.

Attenzione al cibo umido, specie per i gatti: sulla scatola dev’essere riportata la dicitura “Completo” e non “Complementare”. Quest’ultima indicazione vuol dire infatti che l’alimento non è adatto al consumo quotidiano come unico cibo.

La dieta casalinga preparata su misura con pietanze umide di solito è più amata dai cani, è anche più appetitosa e permette di rispettare i bisogni dell’animale con maggior precisione. Gli avanzi del piatto del padrone potrebbero invece contenere sostanze potenzialmente tossiche come cipolla, uvetta, una o additivi non tollerati.

Ecco come capire se l’amico a quattro zampe di casa sta mangiando la pappa giusta con pochi semplici accorgimenti: quando dare la pappa

Se è sedentario e vive in appartamento, non ha modo di bruciare i grassi e tonificare i muscoli. Bisogna diminuire le percentuali di grassi e carboidrati e incrementare invece proteine e fibre. L’ora giusta per la pappa è la mattina attorno alle 9.

Se il cane o il gatto fanno una vita attiva all’aria aperta, invece (oltre due ore al giorno) devono mangiare un po’ di più per fornire la giusta quantità di carburante ai muscoli. Consigliate le vitamine C ed E, supplementari per il sistema immunitario. In questo caso, l’orario migliore per la pappa è nel pomeriggio, attorno alle 16.