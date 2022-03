Sarà capitato più o meno a tutti i proprietari di un cane di trovarsi in una situazione del genere. Abbiamo portato a spasso nel parco il nostro cucciolo e lo vediamo avvicinarsi ad un altro cane. All’inizio ci sembra che si stiano conoscendo, rincorrendosi qua e là e apparentemente giocando.

Ecco però che ad un tratto notiamo un cambiamento nel comportamento e cominciamo a sentire ringhiare. Notiamo che i normali morsi da gioco sembrano essere diversi e iniziamo a preoccuparci che scatti una rissa.

Anche se sono anni che il cane è con noi, può capitare di non capire sempre il suo comportamento. Per questo motivo è essenziale non solo cogliere i segni, ma sapere anche come agire in caso di rissa.

Ecco come capire se due cani stanno giocando o litigando e a cosa fare attenzione per evitare che si azzuffino

Anche il cane più docile e giocherellone può ritrovarsi ad esibire un comportamento più aggressivo del solito. Anche se in realtà mostrare i denti, ringhiare o mordere non è poi così insolito per un cane.

È bene capire il perché e non peggiorare la situazione

Spesso e volentieri i padroni non comprendono il motivo di un comportamento aggressivo del proprio cane. Per questo è possibile che invece di migliorare la situazione, noi essere umani andiamo a peggiorarla senza volerlo. Un cane, infatti, può assumere un comportamento aggressivo nei confronti di altri cani, ma anche di persone o oggetti. A tanti sarà capitato di dover riparare una porta mangiucchiata o graffiata dal cane. Si parla per questo di diversi tipi di aggressività, da dominanza, da paura, territoriale, reindirizzata e predatoria.

Cosa controllare per distinguere gioco da litigio?

In generale il cane dà modo di comprendere il suo comportamento, anche all’altro cane che incontra. Ad esempio ha un espressione del viso molto rilassata, ha la bocca aperta e la parte posteriore alzata. Può emettere qualche ringhio acuto o piccoli latrati, ma se accompagnati da coda alta sarebbero sinonimo di gioco. Soprattutto se fanno qualche saltello in avanti, con le zampe e i gomiti anteriori poggiati a terra.

Se invece il cane è in un momento di disagio, avrà una posizione più rigida e il ringhio cambierà di tono. I muscoli saranno tesi, il petto in fuori e la coda dritta e rigida che si muove velocemente. Se notiamo questi segnali meglio intervenire e dividere i due cani. Ma non tenendo il guinzaglio con tensione o urlando, perché potrebbe peggiorare la situazione.

Ecco come capire se due cani stanno giocando oppure bisogna tenerli lontano prima che scoppi una rissa. L’aggressività di un cane potrebbe dipendere da diversi fattori, potenzialmente anche un problema medico. È sempre bene fare un controllo dal veterinario prima di esplorare altre potenziali opzioni come l’aiuto di un comportamentalista.

