Con la fine dell’estate per moltissime persone diventa molto più facile fare sport e mantenersi in forma. Innanzitutto per due ragioni. La prima è legata al fatto che, dopo la pausa estiva, riaprono le palestre e i centri che offrono corsi per allenarsi. La seconda invece è relativa al cambiamento del tempo climatico. Difatti sono ormai settimane che il caldo umido e afoso è terminato, dando a tutti la possibilità di fare esercizio all’aperto con una maggiore facilità.

Un’ottima alternativa

Per chi vorrebbe allenarsi con frequenza ma non ama troppo la palestra esistono diverse alternative. Tra queste senza dubbio la prima che ci teniamo a suggerire è quella della camminata veloce. Difatti quest’ultima si presenta come un allenamento accessibile a quasi tutti e in grado di regalare molte soddisfazioni. Per questa ragione, nel prossimo paragrafo, andremo a svelare dei consigli per poter effettuare al meglio questo fantastico esercizio.

Ecco come camminare nel modo giusto per perdere peso velocemente e potenziare le gambe

Camminare con il fine di perdere peso non può essere considerato allo stesso modo di quando lo facciamo per passeggiare o per spostarci da un posto all’altro. Quando lo si fa come allenamento infatti bisogna considerare alcuni fattori importanti, al fine di ottimizzare il tempo e raggiungere i risultati sperati. Difatti la prima cosa da fare per performare al meglio l’esercizio della camminata è quella di alternare i percorsi. Facendo in modo che non si cammini sempre sullo stesso tipo di terreno. Bisogna poi anche cercare di integrare il più possibile salite e discese, così da far lavorare anche quei muscoli che riposano in pianura. Oltre a tutti questi accorgimenti poi, si rivela estremamente efficace anche inserire all’interno della camminata degli intervalli in cui ci si dedica a specifici esercizi, facili e veloci da fare.

Ad esempio una serie di squat ogni venti minuti di cammino. In aggiunta a questo poi, al fine di potenziare le gambe e renderle più resistenti con il passare del tempo, suggeriamo anche un altro esercizio da poter inserire nella camminata. Ovvero lo step knee up, un movimento facilissimo che si può fare anche davanti ad un marciapiede e che si impara in pochi semplici passi, come spiegato qui. Già solamente intervallando la camminata a questi due esercizi e ricordandosi di cambiare spesso il percorso, riusciremo a raggiungere ottimi risultati in poco tempo. Ottenendo al tempo stesso anche la soddisfazione e la motivazione per andare avanti e non rinunciare. Per tutti gli interessati dunque, Ecco come camminare nel modo giusto per perdere peso velocemente e potenziare le gambe.