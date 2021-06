Durante l’estate è facile dedicarsi maggiormente alle uscite notturne e prendere così delle cattive abitudini di sonno che sono poi difficili da abbandonare. Capita così di non riuscire a dormire presto la notte e ritrovarsi a risvegliarsi la mattina stanchi e senza la forza per affrontare la giornata.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e vogliamo venire incontro ai nostri Lettori. Allora, ecco come cambiare le abitudini di sonno e riuscire finalmente a dormire presto. Scopriamo subito come fare.

Le cattive abitudini sono dure a morire

Durante l’estate è facile lasciarsi andare e dedicarsi un po’ di più alla movida notturna. Succede così di cambiare i propri ritmi di veglia-sonno, ritrovandosi a non riuscire a dormire presto la notte e ad essere stanchi durante il mattino. Riuscire a tornare a dei ritmi più sani non è facile e capita, così, spesso di ricorrere a rimedi naturali che non sempre hanno effetto.

Eppure, secondo gli esperti, esisterebbe un metodo per riuscire a dormire la notte e svegliarsi carichi di energia che richiederebbe solamente un po’ di determinazione e costanza.

Ecco come cambiare le abitudini di sonno e riuscire finalmente a dormire presto

Un gruppo di ricercatori avrebbe infatti creato una “cura” che permetterebbe di cambiare i ritmi di veglia-sonno in appena tre settimane. Sarebbe quindi necessario seguire le seguenti istruzioni:

a) andare a dormire almeno due ore prima del solito, cercando di evitare un’eccessiva esposizione a fonti di luce artificiale;

b) lasciare le serrande della camera aperte e fare in modo che la sveglia suoni almeno due ore prima del solito;

c) mangiare agli stessi orari durante la giornata, facendo colazione appena ci si alza dal letto e cenando non più tardi delle sette di sera;

d) se si è sportivi, non fare sport dopo la mattina e astenersi dal caffè a partire dalle tre;

e) evitare i riposini pomeridiani e cercare di dedicarsi un “pisolino” oltre le 4 di pomeriggio;

f) infine, mantenere gli stessi ritmi di sonno-veglia durante tutta la settimana, inclusi i giorni festivi.

Lo studio, riportato su un noto giornale accademico ha permesso così ad un gruppo di 22 persone di ottenere importanti risultati. Queste persone, infatti, sono riuscite a modificare i loro ritmi, svegliandosi e andando a dormire fino a due ore prima del solito. Un risultato incoraggiante che potrebbe aiutare le tantissime persone che non riescono a prendere sonno presto la notte.

