Ecco come bloccare una volta per tutte la caduta dei capelli con questo comunissimo ingrediente da cucina

Col passare dell’età molte donne si ritrovano a dover fare i conti con i cambiamenti del loro corpo. Tra i problemi più comuni e meno accettati vi è la caduta dei capelli. Stress, ansia, fumo e cattiva alimentazione sono tra le cause che portano all’ingrigimento e alla perdita della chioma, anche in età precoce. Il rimedio a questo odiato inestetismo però esiste e si trova incredibilmente nella nostra dispensa. Ecco allora come bloccare una volta per tutte la caduta dei capelli con questo comunissimo ingrediente da cucina. Vediamolo col supporto del team di salute e bnessere di ProiezionidiBorsa.

Capelli forti e sani con le foglie di curry

L’ingrediente miracoloso di cui vogliamo parlarvi è il curry. Questa miscela di spezie di origine indiana non è solo molto apprezzata in cucina, ma è anche un’ottima alleata dei nostri capelli. Le sue foglie, ricche di antiossidanti e dall’effetto tonico, nutrono il cuoio capelluto, riducendo la ricomparsa dei capelli bianchi. Inoltre, le proteine ed il beta-carotene rafforzano la nostra chioma, donandole lucentezza e vigore.

Ecco come bloccare la caduta dei capelli con questo comunissimo ingrediente da cucina

Per ottenere il massimo dalle foglie di curry, possiamo innanzitutto creare un tonico. Facciamo quindi bollire per qualche minuto alcune foglie con dell’olio di cocco (basta un cucchiaio). Dopo averla fatta raffreddare un po’ applichiamo la soluzione sui nostri capelli. La lasciamo agire quindi per un’ora, prima di lavarla via. Ripetiamo il procedimento quotidianamente per un paio di settimane.

In alternativa, possiamo preparare una golosa maschera da applicare sul cuoio capelluto. Basta tritare le foglie con un po’ di yogurt bianco naturale e massaggiare per bene. Aspettiamo quindi una mezz’oretta e poi ci sciacquiamo bene con l’acqua tiepida.

Ecco come bloccare la caduta dei capelli con questo comunissimo ingrediente da cucina. Se siamo patiti delle tisane, possiamo preparare un buon infuso immergendo delle foglie di curry in una tazza di acqua calda, tutti i giorni per una settimana. I nostri capelli torneranno splendenti e in salute e ci ringrazieranno.