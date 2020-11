L’arrivo di Internet ha stravolto le vite di tutti. Nel mondo, infatti, il modo di concepire la vita è completamente cambiato. Tutto è più veloce, semplice e a portata di mano. Ma la tecnologia ha anche i suoi aspetti negativi. E, soprattutto, ha delle caratteristiche che possono risultare, a lungo andare, davvero fastidiose. Come quando si legge un articolo sul web e per sbaglio si accetta di ricevere notifiche sul proprio cellulare. Questo porta a una serie di messaggi infinita che dopo qualche tempo può far letteralmente impazzire. Ma per ogni problema, c’è sempre una soluzione.

Dunque, ecco come bloccare quelle fastidiose notifiche che arrivano continuamente sul cellulare dai siti Internet.

Ecco come disattivare le notifiche dei servizi

Per bloccare queste notifiche da tutti i siti Internet, basterà aprire l’app Chrome e andare sulla sezione “Altro” in alto a destra. Qui, si dovrà selezionare “Impostazioni” e, successivamente, “Notifiche”. Ora, si dovrà semplicemente scegliere l’opzione “disattiva”, e il gioco sarà fatto. Se invece si vogliono bloccare le notifiche di un solo sito, sarà necessario andare sulla pagina dello specifico e, successivamente, sempre cliccando sulla barra destra in alto, eseguire gli stessi passaggi.

Assieme alle notifiche, si possono anche bloccare i pop-up. Basterà, infatti, riprendere la barra di Chrome e ricliccare su Impostazioni. Qui, questa volta, si dovrà andare nella sezione Pop-up e reindirizzamenti e disattivarla.

Un modo semplice per evitare di sbagliarsi la prossima volta

Per non ricadere nello stesso errore e accettare nuovamente delle notifiche che non si vogliono ricevere, basterà essere accorti. Bisogna stare attenti ai piccoli rettangoli che compaiono in alto a destra ogni volta che si apre un sito. E, soprattutto, bisogna prestare attenzione ai banner pubblicitari. Alcuni di questi, infatti, attivano i servizi a pagamento e riempiono il cellulare di notifiche. Basterà non premere mai su queste immagini. E, se mai ci si dovesse sbagliare, bisognerà controllare immediatamente il proprio credito. Se questo dovesse nuovamente essere azzerato quando prima non lo era, basterà seguire i passaggi spiegati in questo articolo.

Dunque, ecco come bloccare quelle fastidiose notifiche che arrivano continuamente sul cellulare dai siti Internet.