Ecco come bisogna lavare il divano in pelle per evitare che si rovini. Pulire un divano in pelle non è sempre una cosa facile da fare, spesso non si sa proprio come trattare il materiale e si finisce per sbagliare recando danni irrimediabili a questo pregiato tessuto. Quindi molte volte si opta per comprare dei divani in tessuto lavabile e si abbandona l’idea di avere un bel divano in pelle. Pulire pellami è una cosa molta delicata, soprattutto perché non è possibile sfoderare il rivestimento e quindi bisogna forzatamente procedere sul divano stesso. Ma come devo lavarlo?

Iniziamo con gli elementi necessari per la nostra pulizia. Per prima cosa vi servono acqua e sapone, crema idratante, aspirapolvere e qualche panno. Togliete il grosso dello sporco con l’aspirapolvere, passatela in ogni angolo del divano rimuovendo i cuscini facendo attenzione a non rigare la pelle. Perché si c’è anche questo problema. La pelle infatti nel tempo tende a rovinarsi e a rigarsi. Successivamente, prendete un panno di daino bagnato e del sapone diluito, senza esagerare con l’acqua, bagnate e insaponate il panno e pulite il divano, poi risciacquate il tutto. Asciugate il divano con dei panni asciutti e fatelo asciugare all’aria aperta. Per rendere la pelle morbida è consigliabile questo procedimento ogni sei mesi in modo da tenerla sempre in buono stato.

Quindi ora che sapete come pulire il vostro divano in pelle non avete più scuse per non farlo e lasciarlo sporco. E se non avete un divano o una poltrona in pelle, ma è quello che avete sempre voluto, ora è il vostro momento. Se eravate preoccupati di come si tiene pulito il divano ora il segreto è svelato, quindi scegliete il vostro arredo in pelle, armatevi degli elementi sopracitati e godetevi il vostro nuovo divano. Ma evitate di mangiarci sopra.