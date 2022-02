Quando entriamo nelle case degli italiani notiamo alcune costanze e alcune differenze. Le prime riguardano soprattutto la cucina: troveremo sempre moltissime spezie, tanti pacchi di pasta e tanta frutta. Le differenze, invece, riguardano l’ordine.

Ci sono delle famiglie che vedono nell’ordine un dovere quasi morale per vivere bene e altre per cui l’ordine è un elemento secondario. Non sempre, però, le case disordinate sono sintomo di poca cura. Infatti, si tratta spesso di un metodo sbagliato per gestire la casa. Chi la tiene sempre in ordine non per forza passa le ore con l’aspirapolvere in mano, ma il più delle volte applica alcuni trucchi.

Dunque, ecco come avere una casa sempre ordinata e pulita non sforzandosi troppo, scopriamolo insieme.

La tecnica del pomodoro e il decluttering

La tecnica del pomodoro è una strategia di ottimizzazione del tempo e delle risorse tipica delle grandi aziende americane. In sostanza, questa tecnica ci dice di concentrarci al massimo per venti minuti senza distrarci nemmeno a guardare il cellulare. Passato questo tempo, ci prendiamo una piccola pausa e poi ricominciamo per altri venti minuti.

Di solito bastano tre sessioni di venti minuti per riordinare per bene la casa. Come notiamo, possiamo applicare questa tecnica anche per le faccende domestiche, perché ci rende efficienti senza stancarci troppo, grazie alle piccole pause che ci prendiamo.

Il decluttering, invece, è un’azione che compiamo troppo poco spesso. Si tratta, infatti, di buttare via o regalare tutto ciò che non ci serve davvero. Oggetti o riviste che siano, se le buttiamo elimineremo sia la polvere che hanno sia quella sensazione di disordinato che deriva dai troppi oggetti che abbiamo a casa.

Ecco come avere una casa sempre ordinata e pulita senza fare troppa fatica

Allo stesso modo, non possiamo pensare di gestire interamente da soli la pulizia della casa. Dobbiamo metterci a tavolino con tutti i membri della nostra famiglia e suddividere i compiti.

Infatti, basta un’ora a settimana per persona per riuscire a mantenere tutto in perfetto ordine. Sì, perché se riusciamo a seguire questa tabella di marcia, eviteremo una costante nella storia umana che gli esperti definiscono il “problema della finestra rotta”.

Quando vediamo una finestra rotta in una casa pensiamo che sia abbandonata e, i più maleducati, possono divertirsi a rompere anche le altre finestre. Per quanto riguarda la casa, il disordine crea altro disordine e dunque meglio evitare subito il problema.

