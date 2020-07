Ecco come avere una bella pelle anche senza usare creme. Le creme sono veramente necessarie per avere una bella pelle? Sicuramente possono aiutare, ma non fanno miracoli. Quello che è davvero importante per avere una bella vi verrà svelato oggi. Quindi fate attenzione e seguite questi consigli e se poi volete potete usare anche le creme.

Entriamo nel vivo del segreto che vi sveleremo oggi. Come prima cosa da fare è bere tanta acqua. Può sembrare banale, ma è veramente alla base di una pelle, tonica e luminosa. Se bevete poca acqua il vostro corpo ne risentirà e la vostra pelle sarà vecchia, spenta e rovinata. Quindi usate i metodi che volete, ma cercate di bere almeno due litri d’acqua al giorno. Esistono tantissime app su smartphone che vi ricordano quando bere tramite una notifica. Oppure potete comprare una bottiglia da due litri e darvi come obiettivo di finirla tutta. Clicca qui, invece, se vuoi sapere perché non bisogna bere acqua ghiacciata durante le giornate estive.

No a fumo e alcool

Ebbene sì, questi due elementi sono veramente nocivi per la nostra pelle, oltre che soprattutto per la nostra salute. Il fumo farà invecchiare la vostra pelle molto più velocemente, così come l’alcool. Un’altra cosa da evitare sono le bevande troppo zuccherate oppure cibi troppo zuccherati. Infatti lo zucchero tenderà a rovinare la vostra pelle. Oltre a creare dei disturbi alimentari se si esagera.

Dite addio al junkfood

Dobbiamo quindi rinunciare ad hamburger e patatine, ma anche a pizzette, focacce e snack. Si tratta di cibi ricchi di grassi e di zuccheri che aumentano nelle cellule il fenomeno della glicazione che distrugge collagene ed elastina. Non bisogna però digiunare o saltare le merende che abbiamo sempre fatto, basta modificarle introducendo alimenti più sani, verdure, frutta e semi di zucca, di girasole, di sesamo. Col tempo dicendo addio a tutte queste cose, la vostra pelle tornerà ad essere brillante, tonica e luminosa anche senza l’uso della crema.