Una delle preoccupazioni maggiori di questi mesi invernali di freddo rigido è far asciugare il bucato. Purtroppo a causa del maltempo e delle basse temperature questo è un problema comune.

Ogni anno la stessa storia: ci si destreggia tra una giornata e l’altra di sole per stendere i panni. La tecnologia però ci viene in aiuto. Esiste un elettrodomestico che fa al caso nostro. No, non è l’asciugatrice. Ecco come avere panni sempre asciutti in casa anche d’inverno.

Stendino elettrico

La nostra banale ed economica soluzione al problema dei panni bagnati si chiama stendino elettrico. Banale perché il suo uso è lo stesso identico di un tradizionale stendipanni. Economico perché questo oggetto all’avanguardia si trova in commercio a partire da 40-50 euro. Naturalmente il prezzo è riferito a un modello base.

Dei prototipi più efficienti e solidi richiedono una spesa di quasi il doppio. Ma anche un modello base è in grado di assolvere senza problemi alla sua funzione.

Inoltre, il consumo energetico non è poi molto dispendioso. Mediamente esso consuma 0.10 kilowattora per 1.000 Watt. Tuttavia, gli stendini elettrici sono dotati di un termostato che consente di regolarne la potenza. In tutti i casi, il consumo è sicuramente più ridotto rispetto a quello di una qualunque asciugatrice.

Come funziona questo dispositivo

Le cannule dello stendino elettrico si riscaldano al loro interno grazie alla presenza delle resistenze. Il calore generato da queste componenti consente di emanare calore e di contrastare l’umidità.

In questo modo di accelera il processo di asciugatura dei panni. Tutto ciò che si deve fare è attaccare la spina alla presa della corrente elettrica.

Esistono altri modelli che invece funzionano con l’uso di una ventola applicata sopra i panni. Meccanismo, se vogliamo, più arcaico.

Ad ogni modo, per ottenere la massima resa è buona norma non stendere troppi indumenti insieme. Questo rallenterebbe di molto l’azione dello stendino elettrico. Infine, sarebbe raccomandabile porre sopra l’elettrodomestico un telo di nylon. In questo modo i tempi di asciugatura si riducono ulteriormente.

Ecco, allora, come avere panni sempre asciutti in casa anche d’inverno.

