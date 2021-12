Più volte ci siamo soffermati su quanto sia importante prendersi cura dei nostri capelli, essendo una delle parti del corpo che più attira l’attenzione altrui. In un precedente articolo ci siamo soffermati sul taglio ed il segreto per capelli lunghi e luminosi da fare invidia.

Così come abbiamo evidenziato il motivo per cui è importante dire basta a tinte monocromatiche e come avere capelli naturali e apparire sempre giovani.

Oggi, invece, ci concentreremo sui capelli ricci.

Ecco come avere capelli ricci morbidi e definiti con questa pianta che molti hanno in casa

Chi ha i capelli ricci sa bene quanto sia difficile definirli e dare loro volume. Quanto al volume, infatti, in un precedente articolo abbiamo svelato un segreto per farlo. Per definire bene i ricci, invece, bisogna utilizzare i prodotti giusti.

Tanto belli quanto difficili da gestire, i capelli ricci possono danneggiarsi se non si utilizzano prodotti adeguati.

Prima di tutto è importante utilizzare uno shampoo e un balsamo adatti alla tipologia di capelli.

In commercio troviamo una infinità di marche che vanno dalle più economiche a quelle più costose e specializzate nel settore.

Lo shampoo, quindi, è indispensabile per la detersione mentre il balsamo lo è per districare i capelli bagnati. Ma vi è un altro prodotto di cui non si può fare a meno se si hanno i capelli ricci. Stiamo parlando del gel.

Solitamente chi ha i capelli ricci, lo applica sui capelli bagnati, distribuendolo bene, prima di procedere con l’asciugatura che andrebbe fatta utilizzando il diffusore. Oppure, d’estate, asciugandoli al sole.

Ma torniamo al gel

Oggi ne proporremo uno sicuramente non usuale ma dai risultati spettacolari. E allora ecco come avere capelli ricci morbidi e definiti con questa pianta che molti hanno in casa. Stiamo parlando dell’aloe vera.

Nota soprattutto per le sue proprietà lenitive, questa pianta può tornarci utile per preparare un gel da applicare su capelli bagnati che li renderà spettacolari.

Vediamo cosa occorre:

2 foglie di aloe vera;

5 gocce di olio di cocco;

½ litro di acqua;

1 cucchiaio di succo di limone.

Il primo passaggio da fare è pulire bene le foglie di aloe e poi immergerle nell’acqua.

Le lasciamo in ammollo per almeno 24 ore, dopodiché, effettuiamo una incisione sulle foglie per permettere la fuoriuscita della polpa.

Frulliamo la polpa di aloe e aggiungiamo alla stessa il limone e l’olio di cocco.

Amalgamiamo bene i prodotti e versiamo il composto così ottenuto in un barattolino di vetro.

Conserveremo il prodotto in frigo e ogni volta che lo applicheremo, i nostri ricci saranno tanto belli da fare invidia.