I mezzi di comunicazione del terzo millennio hanno offerto sempre più possibilità alle case produttrici di studiare il mercato. Queste lanciano le nuove tendenze e indirizzano il proprio prodotto verso mirate fasce di pubblico. Investono ingenti risorse in marketing e comunicazioni efficaci che sanno farsi strada in un panorama diventato sempre più internazionale. Anche per le piccole imprese.

Come far conoscere i propri prodotti?

Gli algoritmi dei motori di ricerca, la fanno da padroni. Il web, attraverso le digitalizzazioni, rileva quali siano le esigenze, i gusti e i desideri del pubblico. Da qui, compaiono su pc e smartphon banner pubblicitari mirati ed accattivanti. Eppure c’è un particolare settore merceologico che si serve anche di un metodo meno evidente per indagare il mercato e indirizzare i gusti dei clienti. Quello dell’arredamento.

L’app di gioco che aiuta a vendere

A molti piacerebbe essere bravissimi designer e progettisti, con queste sofisticate app di gioco è possibile. Esse utilizzano i medesimi programmi utilizzati dai professionisti del settore. Attraverso affascinanti rendering, ripropongono ambienti domestici e commerciali da arredare. I prodotti proposti, da comprare virtualmente o vinti attraverso l’accumulo dei punti, sono veri e propri pezzi di arredamento realmente commercializzati. Si tratta spesso delle ultime novità proposte nelle più importanti fiere internazionali. Tant’è che le app in questione propongono tramite un shop reale la possibilità di acquistare i mobili e i complementi d’arredo utilizzati nei propri design.

Ecco come attraverso le app i grandi marchi studiano i gusti della gente, fanno indagini di mercato e indirizzano le loro strategie commerciali

Studiare il mercato in questo modo è semplicissimo. Le aziende ricevono in tempo reale, i dati relativi ai gusti del pubblico in tutto il mondo. Sanno perfino quando una tale linea o colore può uscire di moda, poiché sempre attraverso il gioco, l’utente può eliminare quello che non piace.

Gli articoli con cui giocare sono davvero tanti: divani, sedie, tappeti, armadi, letti, lampade e perfino piante. Mai un’indagine di mercato è stata più proficua e condotta su base volontaria. Svelare i trucchi del mercato è importante per rendere più consapevole il pubblico delle potenzialità dei mezzi che utilizza come fruitore, non più necessariamente passivo.

Ecco come attraverso le app i grandi marchi studiano i gusti della gente, fanno indagini di mercato e indirizzano le loro strategie commerciali.