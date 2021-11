Può essere il fine settimana o un normale giorno lavorativo. Molti di noi trascorrono davanti ad uno schermo luminoso molte ore al giorno. Può essere per scrivere un testo al computer, oppure semplicemente per cercare una ricetta che ci piace su Internet. O ancora, per scambiare messaggi o leggere le notizie. C’è, però, un aspetto che dovremmo tenere in considerazione, ed è della massima importanza. Queste attività stancano gli occhi e consumano batteria. E se stiamo pensando che questi siano aspetti secondari, non dovremmo concentrarci sulla singola sessione, ma sull’uso continuo che ne facciamo.

Gli antichi romani esprimevano questa teoria con la formula “gutta cavat lapidem”. Una singola goccia che batte sulla pietra non causa danni, ma tante gocce che si ripetono nel tempo possono arrivare a scavarla profondamente. Come se non bastasse, alcuni degli effetti di cui parliamo possono essere quasi immediati, nel senso che lo stress visivo legato all’uso dei dispositivi prima di andare a letto potrebbe inibire la produzione di melatonina, e dunque rendere più difficile addormentarsi. Ecco come attivare la funzione speciale per risparmiare batteria e riposare gli occhi.

Google, Facebook e WhatsApp

Dovremmo allora sapere che negli schermi a tecnologia OLED, i pixel di colore nero sono spenti. Questo significa che, seppure in maniera limitata, ad una maggiore presenza di nero, corrisponde un minor dispendio energetico. Ed ecco perché potrebbe essere un’idea da considerare quella di attivare la cosiddetta modalità scura o “dark mode”. Sui benefici e i contro abbiamo già parlato qui.

Ecco allora che attivare questa modalità su almeno alcuni siti ed app da noi maggiormente utilizzate potrebbe migliorare la situazione dello stress ricevuto dai nostri occhi, così come diminuire, seppure leggermente, il consumo di batteria. Farlo è semplicissimo ed in meno di 5 minuti potremmo essere già riusciti a cambiare radicalmente la visione

Per quanto riguarda Facebook osserviamo la modalità da smartphone, anche se indicazioni similari valgono per PC. Per attivare la modalità scura è sufficiente entrare nella schermata home, selezionare l’icona in alto a destra contenente le tre linee orizzontali, scegliere la sezione “Impostazioni e privacy”, quindi “Impostazioni” e scendere fino a che non appare l’opzione “modalità sfondo nero”. Starà poi a noi scegliere se lasciare che Facebook segua le impostazioni generali presenti nel cellulare (ad esempio l’attivazione solo dopo una certa ora) oppure se attivarlo sempre e a prescindere.

Anche nel caso di WhatsApp procedere al cambio risulta semplicissimo. Sarà sufficiente aprire WhatsApp, selezionare l’icona caratterizzata da tre punti in alto a destra, scegliere “impostazioni”, “chat”, e poi infine “tema”.

Potremmo effettuare lo stesso ragionamento anche per il nostro motore di ricerca. A maggior ragione per quanti passano molto tempo a cercare informazioni e notizie su Google. Anche in questo caso la procedura di attivazione è particolarmente intuitiva. La modalità sarebbe presente nelle impostazioni successive di Windows 10. Sarà allora sufficiente accedere alla pagina di ricerca, entrare nelle Impostazioni (sono riconoscibili per l’icona con tre puntini in alto a destra), selezionare “aspetto” e poi su “tema” scegliere la nostra alternativa preferita.

Nel giro di 5 minuti potremmo aver già cambiato la modalità visiva di 3 dei sistemi più utilizzati nelle nostre giornate.