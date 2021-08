Condividere la propria vita con un cane vuol dire anche avere la possibilità di portarlo a fargli fare esperienze divertenti e piacevoli. Moltissimi esemplari, infatti, amano esplorare, uscire da casa e accompagnare il padrone in giro. Che sia una gita per i boschi o un bagno al mare, la maggior parte dei nostri amici a quattro zampe sarà sempre pronta a venire con noi. Per quanto sia bello e piacevole però dobbiamo fare attenzione ad alcuni particolari. Considerando il fatto che si tratta in ogni caso di un animale domestico, abituato quindi alla comodità e alla vita di casa.

Una pelle sensibile

Del resto non è certo una scoperta il fatto che gli animali cresciuti in un ambiente domestico sono più sensibili rispetto a quelli che vivono in natura. Anche per questo è importante tenere a mente che in ambienti naturali fido potrebbe necessitare di qualche attenzione in più. Nello specifico oggi parleremo dell’esperienza legata alla giornata al mare e di come difenderlo da possibili problemi. Difatti nel prossimo paragrafo andremo a spiegare come fare.

Ecco come asciugare il cane dopo il mare per evitare otiti e problemi fastidiosi

Per quanto pensiamo di conoscere a fondo gli esemplari che vivono con noi, non è sempre così. Nonostante il legame fortissimo che si crea infatti ci sono comunque delle cose che non conosciamo. Le quali riguardano in particolar modo aspetti del loro cervello e della loro anatomia. Non a caso qualche settimana fa avevamo visto come fosse per moti una sorpresa il fatto che i cani non possono vedere questo colore. Oggi, invece, andremo a soffermarci sull’aspetto anatomico, parlando in particolare della loro pelle e di come questa possa diventare molto sensibile soprattutto a contatto con sabbia e acqua marina. Difatti ecco come asciugare il cane dopo il mare per evitare otiti e problemi fastidiosi.

Dopo un rigenerante bagno al mare fido necessita di un’attenta asciugatura. Sia subito dopo che al rientro in casa. In quanto la sabbia e l’acqua salina potrebbero causare irritazioni e secchezza della pelle. Oltre ad otiti e disturbi legati al condotto uditivo, in quanto bagnato e umido per la presenza di acqua.

Per evitare tutto ciò la prima cosa da fare è asciugare il cane con un telo in microfibra. In questo modo infatti leveremo tutte le gocce superficiali, nonché una buona quantità di sabbia. In seguito, una volta tornati a casa, procediamo con un lavaggio accurato. Ricordiamoci che il pelo e il corpo in generale sono ancora provati dalle componenti del mare.

Per questo il suggerimento è quello di utilizzare prodotti appositi per cani ma che siano poco aggressivi. Dunque con una minima, se non assente, presenza di alcol. Insaponandolo delicatamente e asciugandolo per bene a fine lavaggio ci assicureremo di aver vissuto con lui un’esperienza divertente, piacevole e senza fastidiose ripercussioni.