Cosa sono i focus group? Questa è la prima questione da approfondire. Si tratta di gruppi di persone, nella maggior parte consumatori di un prodotto “X” che vengono riuniti in un sede per rispondere ad alcuni quesiti su un prodotto o servizio.

I focus group però, possono esser istituiti anche per vedere le reazioni dei cittadini ad un evento di attualità. Oppure ad una scelta politica.

I gruppi d’opinione

Sono le società di analisi di dati o di statistica a organizzare i gruppi d’opinione. Queste società sono a loro volta incaricate da aziende o leader politici che vogliono capire le reazioni al lancio di un nuovo prodotto sul mercato oppure di una nuova iniziativa politica.

Le società commissionate di formare un focus sono solitamente reperitori. Questa denominazione significa che si occupano di reperire i potenziali partecipanti al focus.

Solitamente, infatti, una ricerca di mercato ha un preciso target di riferimento. A volte si cercano famiglie che abbiano un certo modello di auto, a volte mamme e casalinghe che comprano merendine ai figli.

Dove si organizzano?

Nel periodo pre-Covid erano organizzati in presenza nelle più grandi città italiane. Ma non è da escludere la modalità telefonica. E soprattutto via Zoom.

Veniamo al dunque. Ecco come arrotondare lo stipendio e assicurarsi buoni pasto e buoni benzina semplicemente esprimendo la propria opinione.

Si guadagnano principalmente buoni pasto spesa o buoni benzina. Difficilmente si viene retribuiti con denaro. E comunque eventualmente gli importi vengono caricati su PayPal.

Come in ogni campo, occorre procedere con i piedi di piombo. E valutare attentamente le recensioni sui reperitori. La maggior parte di essi sono società molto serie che seguono attentamente un rigido codice deontologico. Naturalmente si può partecipare a più focus group di diverse società. Non si richiede l’esclusiva al partecipante.

Ben precise categorie di persone non possono partecipare ai focus group. E precisamente coloro che lavorano nel settore del prodotto su cui verte il focus, coloro che lavorano in pubblicità, marketing, giornalismo, ricerche di mercato, radio o televisione.

Per un impegno di tre ore si possono guadagnare anche 40 euro in buoni. Mettiamo in conto che non ogni settimana possiamo esser selezionati per un gruppo d’opinione proprio perché i target sono molto vari.

Infine ricordiamo che mai verrà chiesto di acquistare qualcosa. In caso contrario saremo di fronte a un’azienda poco seria.

Qui, la redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce qualche altro esempio di come arrotondare lo stipendio.

Discorso a parte meritano, invece, i sondaggi retribuiti online che si svolgono tramite piattaforme digitali.

Ecco spiegato, dunque, come arrotondare lo stipendio e assicurarsi buoni pasto e buoni benzina semplicemente esprimendo la propria opinione