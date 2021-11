Stanchi della classica maionese? Le abbiamo provate tutte, tra salse, creme, maionese vegana, hummus ai ceci o piselli, per vivacizzare i nostri piatti? Beh, non proprio tutte.

C’è ancora un modo per inzuppare patatine, crocchette, polpettine, verdure e renderle così più sfiziose per un aperitivo o una cena speciale. Si tratta di una maionese rosa. Non è la classica salsa rosa, data da ketchup e maionese insieme, ma è fatta con un ingrediente particolare. La barbabietola o rapa rossa.

Ecco come arricchire i nostri piatti con una maionese rosa eccezionale che manderà fuori di testa i nostri ospiti

La barbabietola è un alimento ottimo, che andrebbe consumato più di quanto facciamo. Buona e sana, aiuta a combattere i processi infiammatori del nostro organismo, specie quelli che colpiscono l’apparato digerente. Può essere usata sotto forma di smoothie il giorno dopo una cena ricca e pesante, tra cibo e alcool, perché aiuta a riequilibrare l’intestino. Ricca di magnesio, ferro e potassio, è anche consigliata per le persone anemiche. Ci aiuta, inoltre, a diminuire il senso di stanchezza e di spossatezza grazie alla presenza di sali minerali. E la presenza di acido folico e betaina, che rinforzano i vasi capillari, aiuta a mantenere in salute il sistema circolatorio. La quantità di acqua che contiene aiuta il drenaggio e lo rende un alimento rinfrescante e depurativo.

La barbabietola è buonissima tagliata a fette assieme a noci e feta, ad esempio per condire l’insalata, oppure da mangiare accompagnando pesce e carne. Ma è anche perfetta da aggiungere alle patate nell’impasto degli gnocchi, per delle chicche rosa buonissime da abbinare, per esempio, ad asparagi e pancetta. Oppure sotto forma di salsa. Ecco allora come arricchire i nostri piatti con una maionese rosa eccezionale che manderà fuori di testa i nostri ospiti. Ingredienti:

1 barbabietola rossa precotta;

60 ml di latte di soia;

150 ml di olio di girasole;

1 spicchio di limone;

pepe q.b;

sale q.b.

La barbabietola rossa è un alimento sano e particolare ricco di benefici e molto versatile

Non useremo le uova per questa maionese, ma il latte di soia. Questo ci garantirà il quantitativo di grassi che permetterà l’emulsione. In un mixer alto mettiamo della barbabietola a fette precotta. Aggiungiamo sale e pepe, volendo uno spicchio di aglio, e del succo di limone spremuto. Volendo anche due gocce di aceto. Poi olio di semi e latte di soia. Con un frullatore ad immersione emulsioniamo tutti gli elementi. Piano piano vedremo che si andranno ad amalgamare e che il colore rosa della barbabietola diventerà preponderante. Facciamo un’ultima frullata alla massima potenza, arrivando fino al fondo del contenitore, finchè non avremo ottenuto la consistenza più cremosa possibile.

Possiamo gustare subito guarnendo con una fogliolina di prezzemolo e del sedano. La maionese rosa si può conservare in frigo anche per qualche giorno. È l’ideale per allietare antipasti e aperitivi dalla consistenza croccante, ma può essere anche spalmata su del pane tostato e croccante.