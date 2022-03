Non tutti abbiamo una casa enorme, ma tutti possiamo averne una bella e accogliente. Bisogna semplicemente arredare con stile e sfruttando al meglio lo spazio che si ha.

Arredare uno spazio piccolo non è una grande sfida, ma anzi segue regole di design molto simili a quelle di una casa ampia. Semplicemente, bisogna prestare maggiore attenzione allo spazio occupato da ciascun pezzo di arredamento. Oggi cerchiamo di dare qualche consiglio in proposito.

Pochi semplici accorgimenti, una grande differenza

Un primo trucco che permette di far sembrare spaziosa la casa è quella di sfruttare al meglio la luce. Una stanza spaziosa sembra immediatamente più grande. Quindi, cerchiamo di far entrare quanta più luce solare possibile, per rendere gli spazi diurni più grandi.

Se poi dobbiamo illuminare zone dove non arriva il sole, cerchiamo di mettere un po’ di lampade in angoli strategici. Acquistiamo illuminazioni da attaccare al soffitto o comunque che non tengano troppo spazio vitale.

Un secondo consiglio è quello di posizionare in maniera oculata gli oggetti più grandi. Ad esempio, se abbiamo un divano o un tavolo molto grandi, cerchiamo di metterli sul perimetro della stanza e non al centro. Negli spazi piccoli gli oggetti grandi tendono a soffocare la stanza, mentre se li mettiamo contro il muro garantiamo maggior respiro.

Ecco come arredare una casa piccola per farla sembrare più grande e più bella senza spendere troppo

Puntiamo molto sui mobili multiuso, come ad esempio i letti che nella parte bassa abbiano tanti cassetti. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita in un articolo precedente, dove diamo consigli su come creare spazio utilizzando al meglio i mobili.

Cerchiamo poi di ingrandire la casa con un’illusione ottica: usando degli specchi. Se posizioniamo un paio di specchi in zone strategiche, il riflesso della stanza farà sembrare tutti gli spazi più ampi.

Diamo colore alla casa, prediligendo mobili e muri di colori chiari e non smorti. Ancora meglio, per dare un tocco di verde, prendiamo delle piccole piantine, che non occupino troppo posto ma che allo stesso tempo colorino bene la stanza. Come dicevamo per la luce solare, anche i colori di un’abitazione la possono far sembrare più grande o più piccola di quello che è realmente.

Dunque, ecco come arredare una casa piccola per renderla più bella e per farla anche sembrare più spaziosa.