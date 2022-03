Arredare una casa, magari appena presa in affitto o appena comprata, ci sembra sempre un’impresa eccitante. Siamo pieni di belle speranze, visitiamo siti online, scegliamo pezzi di arredamento stravaganti o minimal che, però, rispecchiano esattamente il nostro gusto personale. Poi, con il tempo, diamo anche maggiore carattere all’intera casa. Aggiungendo pezzi diversi, magari acquistati da mercatini vintage o riciclando alcuni elementi già presenti in vecchie cantine buie e quasi dimenticati. Però, esiste una stanza in particolare che sembra essere la più difficile in tema di design. La camera da letto è la zona più intima della nostra casa e, quando dobbiamo arredarla, non basta scegliere un letto e un armadio. Dobbiamo prendere in considerazione moltissimi aspetti diversi, che donino stile, ma che siano anche funzionali.

L’importanza dei dettagli

Non è sempre necessario spendere per ottenere dei buoni risultati. Anche risparmiando qualche soldo, si può ottenere davvero uno stile invidiabile. L’importante è avere ben presenti alcune regole di comodità da non sottovalutare. Prendiamo le pareti, per esempio. Magari ci piacciono i colori estrosi, molto caldi, appariscenti. Ecco, questi stanno benissimo in soggiorno o in bagno, ma nella zona notte sarebbe preferibile prediligere colori avvolgenti e rilassanti. Ricordiamoci che il riposo è importantissimo per la nostra salute mentale e fisica e, magari, un petrolio sullo sfondo potrebbe disturbarci la vista. Meglio scegliere un color pastello in linea con i pavimenti, per dare continuità ed equilibrio cromatico all’intera stanza. Per quanto riguarda il letto possiamo dare molto sfogo alla nostra creatività, ma anche qui ricordiamoci di scegliere con cura il nostro materasso.

Ecco come arredare una camera da letto anche piccola spendendo pochi soldi ma senza rinunciare a gusto, unicità e originalità

L’armadio è un altro pezzo importantissimo. Anche per le stanze piccole, è sempre bene dedicare all’armadio un’intera parete per gestire al meglio gli spazi e farci stare ogni nostro vestito senza troppi sforzi. Allo stesso modo, potremmo optare per comodini sullo stesso stile non troppo ingombranti. Magari possiamo anche pensare alla possibilità di mettere un bel tappeto o al lato del letto o sotto, con fantasie vivaci che ci infondono sicurezza e tranquillità. E, infine, un altro punto da non sottovalutare è cosa mettere sopra il letto. Questo accessorio, che può sembrare spesso superficiale, sarà una delle ultime cose che vedremo ogni sera prima di andare a dormire. Per questo motivo, dovrà incontrare il nostro gusto personale al 100%. Potremo infatti scocciarci presto di una foto o una stampa senza un vero significato.

L’ideale sarebbe prendere una tela bianca e sfogarci con tinte, colori e fantasia. Non è necessario essere degli artisti per fissare un attimo, un ricordo o un periodo felice su carta. Paradossalmente, basterebbe anche una sola linea per rubarci un sorriso ogni giorno al nostro risveglio. L’importante è che sia l’ombra di un’immagine a noi cara. Ecco come un semplice gesto può arredare una camera da letto in modo completamente unico e originale.