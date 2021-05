Viene da lontano, in particolare dalla Danimarca la nuova tendenza che riguarda l’arredamento di interni. Un nuovo modo di concepire la casa legato alla sensazione di benessere.

Secondo l’ONU, che stila ogni anno il World Happiness Report, i Danesi sono una delle popolazioni più felici al mondo. La loro serenità va ricercata in una particolare filosofia di vita che può essere racchiusa in un’unica parolina:“Hygge”.

Non è facile definire il significato di questo termine. Un parola legata al senso di calore, tranquillità e gioia delle piccole cose. Uno stile di vita che si riflette sul modo di arredare e vivere la casa.

Ecco come arredare la casa in perfetto stile Heggy, per trasformarla in un luogo confortevole, felice, senza stress, spendendo pochissimi soldi.

Una casa in vero “Hygge Style”

Le parole magiche sono pace, senso di appagamento e soddisfazione. Quindi tutto l’arredamento girerà intorno al significato di questi termini. Pochi mobili ma molti complementi d’arredo, semplici ed economici.

Una casa stile Hygge predilige colori chiari e neutri. Bianco, beige, grigio. I materiali rigorosamente ecologici come legno anche per i pavimenti, e pietra.

L’illuminazione è fondamentale soprattutto perché parliamo di uno stile nato dove, nei mesi invernali le ore di luce sono molto ridotte. Quindi, lampade nei punti strategici della casa, candele semplici e profumate e file di piccole luci attaccate alle pareti.

Gli arredamenti giusti

Il salotto è la parte della casa dove si vive più allungo e tutti insieme. Il perfetto stile Hygge predilige poltrone e divani con cuscini morbidi rigorosamente di lino o cotone. Per terra un tappeto morbido a pelo folto. Libri e foto, sparsi per la stanza. Se c’è spazio, una sedia a dondolo dove rilassarsi grazie a delle luci soffuse.

Anche la camera da letto può essere facilmente arredata. Possiamo ricoprire il letto con delle coperte morbide e dei grandi cuscini. Anche qui delle piccole candele e lampade sui comodini.

Insomma una casa dove stare bene e poter invitare amici e parenti in completa felicità.

