Ecco come appagare quel forte desiderio di qualcosa di dolce al mattino o dopo pranzo, anche quando si è a dieta e senza la paura di ingrassare

Per poter dimagrire si dovrebbe seguire anche un regime dietetico con poche calorie e grassi. Per molti potrebbe risultare stressante e pesante.

Pochi sanno che per affrontare anche una dieta in modo sereno possiamo mangiare qualcosa di buono e dolce.

Esistono alcuni dolci con pochi grassi, oppure preparati apportando delle variazioni agli ingredienti in modo da renderli più “dietetici”.

Per gli amanti delle torte e dei biscotti fatti in casa c’è la possibilità di sostituire degli ingredienti con altri meno calorici.

Ad esempio: si può usare del succo di frutta, o semplicemente dell’acqua al posto del latte. Del miele o della stevia al posto dello zucchero, e del succo di limone o la scorza grattugiata per insaporire torte o biscotti, senza aggiungere altre pietanze caloriche.

Se siamo presi da una voglia di dolce, ma non possiamo sgarrare perché siamo a dieta ecco come appagare quel forte desiderio. Ad esempio, c’è la possibilità di bere una buona tazza di latte dolcificandolo con un cucchiaino di miele, di succo d’agave, oppure con mezzo cucchiaino di cacao.

Anche quando si è a dieta, si possono mangiare delle gustose mele cotte, magari mescolate con altri tipi di frutta.

Possiamo aggiungere alla fine un po’ di cannella e una spruzzata di cacao.

Le mele cotte sono un mix tra frutta e dessert, sono naturalmente dolci e facilissime da preparare.

Per gli amanti la bella notizia è che, anche quando siamo a dieta non si può rinunciare al cioccolato. Basta scegliere quello con un alta percentuale di cacao, circa l’80%. Grazie al contenuto di polifenoli, caffeina e teobromina inoltre contribuisce a diminuire i livelli del colesterolo cattivo, e ad abbassare l’assorbimento del glucosio.

Per appagare quel desiderio di gustare qualcosa di dolce possiamo mangiare un cucchiaino di miele, oppure di marmellata con pochi zuccheri.

Il miele è un alimento ricco di vitamine. Svolge un’azione cardiotropa, protegge e disintossica il fegato, è un calmante della tosse. Aumenta la potenza e la resistenza dei muscoli e svolge un’azione protettiva, stimolante e regolatrice dell’apparato digerente.

Per gustare qualcosa che possa essere simile ad un gelato, si può mangiare il sorbetto anche quando si è a dieta. Al contrario del gelato che è ricco di grasso, il sorbetto è un alleato della linea.

Un’idea potrebbe essere quella di mangiare lo yogurt magro. Perfetto per la colazione, al supermercato abbiamo la possibilità di sceglierne vari tipi: alla frutta, al cioccolato, al caffè e non solo. Se poi aggiungiamo un mezzo cucchino di miele o di marmellata diventa un vero e proprio dessert!

